تأیید کیفیت ۲ میلیون تن کالای اساسی در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ارزیابی انطباق بیش از ۶ هزار محموله وارداتی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین سال جاری خبر داد.
بر اساس این گزارش، فرزانه انصاری با تشریح عملکرد این سازمان در طرح نظارتی نوروزی، اظهار کرد: از روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا روز چهارشنبه پنجم فروردین سال جاری، در مجموع ۶ هزار و ۱۷۲ محموله وارداتی مورد ارزیابی دقیق انطباق قرار گرفته است.
وی افزود: از این تعداد هزار و ۱۰۱ محموله به وزن تقریبی ۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تن، به طور مستقیم به کالاهای اساسی اختصاص داشت که برای حفظ امنیت غذایی و سلامت جامعه، اولویت ویژه در ترخیص و ارزیابی داشتند.
*خدمترسانی بیوقفه در مرزها و ایام تعطیل*
رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اینکه نظارت بر کیفیت تعطیلبردار نیست، اظهار کرد: کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران در استانهای مرزی بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه، حتی در روزهای عید، فرآیند ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی را انجام دادند تا خللی در تامین نیازهای کشور ایجاد نشود.
انصاری به اجرای «طرح عیدانه» و نظارت بر بازار داخلی اشاره کرد و گفت: در هفته اول نوروز، ۷۰۱ مورد بازرسی فنی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه انجام شده است. نتایج آزمونها نشان میدهد ۸۳ درصد نمونههای اخذ شده از «واحدهای تولیدی» با استانداردهای ملی مطابقت کامل داشتهاند. در بخش «مراکز عرضه»، نرخ انطباق کالاها با استاندارد ۷۸ درصد ثبت شده است.
*توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی*
وی به تداوم رصد فعالیت شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای تعیین ماهیت با همکاری گمرک اشاره و خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی، ۱۳ گواهینامه تأیید صلاحیت جدید به آزمایشگاههای تعیین ماهیت در سراسر کشور اعطا شده است تا سرعت و دقت در تشخیص کیفیت کالاها بیش از پیش افزایش یابد.
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