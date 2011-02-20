حمل جسد یکی از مشکلات اساسی پلیس راه هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ علی مجیدزاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان بندرعباس، بیان داشت: در ایام نوروز سال 89 به طور میانگین هر روز 10 فقره تصادف در استان هرمزگان اتفاق افتاد و تعداد مجروحین و کشته های این تصادفات روزانه پنج نفر بود.

وی افزود: بیشترین تصادفات نوروز 89 در استان هرمزگان و در محورهای بندرعباس – سیرجان، بندرلنگه – کهورستان و میناب – بندرعباس رخ داد.

فرمانده پلیس راه هرمزگان در خصوص مشکلات پلیس راه در ایام نوروز گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات ما حمل خودروهای تصادفی است که برای این کار نیاز به جرثقیلهای سبک و سنگین داریم و متاسفانه چنین امکاناتی در اختیار پلیس راه به طور کامل قرار ندارد.

سرهنگ مجیدزاده با اشاره به شرایط آب و هوایی گرم در استان هرمزگان، اظهار داشت: به دلیل وجود این شرایط جوی متاسفانه بسیاری از تصادفات منجر به آتش سوزی می شود و باید آتش نشانی هرچه سریعتر به محل حادثه برسد تا مشکلات بیشتری رخ ندهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی پلیس راه حمل اجساد ناشی از تصادفات است که متاسفانه در سالهای گذشته هیچ نهادی مسئولیت این امر را بر عهده نمی گرفت و اجساد چندین ساعت بر روی خیابان باقی می ماند.

فرمانده پلیس راه هرمزگان اضافه کرد: از امسال این مسئولیت بر عهده دانشگاه علوم پزشکی گذاشته شده است که امیدوارم هرچه سریعتر اجساد را کف خیابان به مکان مناسب منتقل کنند.

سرهنگ مجیدزاده عنوان کرد: سه پاسگاه پلیس راه جدید برای تسهیل در سفرهای نوروزی در استان هرمزگان ایجاد شده است و اگر امکانات مورد نیاز در اختیار پلیس راه قرار گیرد آمار تصادفات کاهش می یابد.