فعالان فناوری اطلاعات در اتاق ایران/ صدای فناوری در پارلمان بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن که به واسطه آن 60 عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران انتخاب می شوند چندین کاندیدا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام حضور کرده اند.

صدای فناوری در پارلمان بخش خصوصی با اعلام حضور وحید صدوقی مدیرعامل شرکت همراه اول، محمد حسین برخوردار مدیرعامل سام الکترونیک و رئیس مجمع عالی واردکنندگان، محمد نهاوندیان رئیس فعلی اتاق ایران، یحیی آل‌اسحاق رئیس فعلی اتاق تهران، محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، محمدرضا طلایی و مسعود شنتیایی از فعالان حوزه IT و پرویز شهپر و پدرام سلطانی از اعضای فعلی اتاق تهران در انتخابات این دوره اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن شنیده می شود.

جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مهمترین نهاد غیردولتی از حساسیت بالایی برخوردار است. براین اساس سازمان نظام صنفی رایانه ای برای روان سازی و ارتقاء مناسبات عرضه و تقاضا در این حوزه و استفاده از ظرفیتهای این کرسی و با هدف تقویت و حضور افراد فعال در حوزه IT حمایت خود را ازاین رویداد اعلام کرده است.

در این راستا بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات از کاندیداهای حضور در این پارلمان انتظار تنظیم و تعمیق رابطه این صنف با اتاق بازرگانی را دارند و استفاده از ظرفیت‌های اتاق در توسعه صادرات، استفاده از ویژگیهای میان رشته ای IT در تقویت بازار داخلی و امکان دورزدن برخی از تحریمهای متوجه حوزه IT با استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی در مقیاس بین المللی و ایفای نقش بازوی تخصصی اتاق در این حوزه از دیگر انتظارات این صنف است.

کارشناسان معتقدند که پیشبرد اصل 44 در حوزه فناوری اطلاعات نیاز به بهره برداری از ظرفیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دارد و تعمیق فضای رقابتی در بازار نیز احتیاج به حضور نقش آفرین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دارد.

به این ترتیب در صورتی که نمایندگان مورد حمایت صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات به هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ورود پیدا کنند در دوره جدید شرایط و فضای نویی در حوزه ICT رقم زده می شود که می توان از این ظرفیتها بهره برداری کرد و علاوه بر توسعه بازار داخلی از ظرفیت های اتاق در حوزه صادرات نیز استفاده شود.

انتخابات اتاق بازرگانی فرصت مغتنمی است تا فعالان حوزه ICT نقش بارزی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کشور داشته باشند و نباید این نکته را مورد غفلت قرار داد که می توان به رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور امیدوار بود.

برای نخستین بار نیز امکان پخش زنده انتخابات به وجود آمده و با همکاری همراه اول فرآیند انتخابات از مرحله رأی گیری تا شمارش آرا، ازطریق وب سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پخش خواهد شد.