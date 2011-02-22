صادرات سنتی فارس باید مکانیزه شود

سهراب شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: سالیان سال است که بازرگانان و تجار فارس توانسته اند که بازارهای مختلفی را در سطح جهان به خود اختصاص دهند ولی طی این مدت کمتر کسی به فکر تغییر در نوع نگاه سنتی این مقوله بوده که همین موضوع باعث شده در برخی از مواقع بازارهای مختلف را از دست بدهیم.

وی ادامه داد: امروزه استان فارس به عنوان استان معین روابط تجاری با آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج فارس باید با تکیه به علم روز دنیا در بخش تجارت بازارهای هدف خود را توسعه دهند که این نوع حرکت ممکن نیست مگر اینکه اتاق بازرگانی شیراز در نوع نگاه های خود تغییر ایجاد کند.

رئیس صندوق توسعه صادرات غیر نفتی فارس با بیان اینکه ارائه آموزشهای لازم برای بازرگانان به فراموشی سپرده شده است، تصریح کرد: داشتن مدرک خاص برای موفقیت در امر تجارت و مباحث اقتصادی کافی نیست چراکه امروز بزرگترین تجار جهان نیز فاقد مدارک بالای تحصیلی هستند ولی آنچه که مهم است به روز شدن افراد است که متاسفانه طی سالهای گذشته این بحث مورد توجه نبوده و باعث شده همان نگاه های قدیمی سنتی رونق تجارت فارس را از میان بردارد.

شرفی تاکید کرد: آموزش و بروز رسانی تجار و آگاهی آنها از مباحث روز اقتصاد دنیا می تواند ارزش افزوده اقتصادی فارس را نیز افزایش دهد که در این خصوص مسئولین اتاق بازرگانی باید بیشتر از قبل توجه داشته باشند که آنها تنها برای تصریح در فعالیت تجار جمع شده اند نه اینکه در مواقع لزوم از آنها استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی می توان تمامی فعالیتهای اقتصادی استان را اداره کند، افزود: بخش خصوصی بیشترین تعداد اشتغال را در فارس ایجاد کرده که دراین خصوص نیز تاکنون با حمایتهای استاندار فارس کمترین مشکلی برای حضور بیشتر سرمایه گذاران جدید و یا توسعه کار سرمایه گذاران قدیم دیده نشده ولی باید توجه داشته که مدیران میانی نیز به اعتقادات مدیریت ارشد برسند و نوع نگاه خود را به بخش خصوصی استان تغییر دهند تا به راحتی جهشهای صنعتی و اقتصادی فارس با کمک دولت و بخش خصوصی انجام شود.

رئیس صندوق توسعه صادرات غیر نفتی فارس گفت: اگر بخش خصوصی توان بالای خود را نشان دهد می تواند به راحتی در کنار دولت مشکلات خود را از میان بردارد به خصوص در مباحث مالی اگر "ال سی" باز شود دیگر به دنبال صدقه گرفتن از بانکهای داخلی نیز نخواهند بود.