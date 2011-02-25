نگرانی سپرده گذاران تعاونیهای اعتباری/ گرگانیها سرمایه خود را از "بهمن ایثار" مطالبه کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بدنبال وجود مشکل در حسابهای تعاونی اعتبار بهمن ایثار در بانکهای دیگر، تعداد زیادی از مشتریان این تعاونی با تجمع در مقابل شعب آن در گرگان خواهان برداشت سپرده هایشان از این تعاونی شدند.

وجود این مشکل، در این تعاونی، موجب نگرانی سپرده گذاران شد و خواهان تلاش مسئولان امر برای رفع مشکلاتشان شدند.

هشت تعاونی اعتباری مالی در گلستان فعالیت دارد که تعاونی اعتبار بهمن ایثار از جمله آن است.



پیشینه تشکیل این تعاونیهای به سال 70 بر اساس مجوز وزارت تعاون برمی گردد و با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 86 فعالیت رسمی این تعاونیها شروع شد.

یکی از سپرده گذاران گرگانی که حدود هفت ماه در شعبه تعاونی اعتبار ایثار گرگان سپرده گذاری کرده است، گفت: این تعاونی به تاریخ چند روز قبل برای پرداخت سپرده ام به من چک داد که تاکنون وصول نشده است.



وی اظهار داشت: به ازای سپرده گذاری در این تعاونی قرار بود برای خرید مسکن وام بگیرم و متاسفانه تاکنون چک صادر شده محل نداشته است.

سپرده گذار دیگری که چهار میلیون تومان از بانکهای دیگر وام گرفت و آن را در تعاونی اعتباری ایثار گرگان سپرده گذاری کرد: قرار بود چهار میلیون تومان از این تعاونی وام بگیرم ولی در حال حاضر دریافت اصل سپرده من نیز در هاله ای از ابهام است.

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سپرده گذار دیگری که مبلغ 40 میلیون ریال از وام ازدواج برادرش را در این تعاونی سرمایه گذاری کرده است نیز گفت: امید داشتم با دریافت وام از این تعاونی، جشن ازدواج بردارم را فروردین ماه برپا کنیم که تمام برنامه هایمان بهم ریخت.

وی افزود: حدود سه ماه که در این تعاونی سپرده گذاری کردم و پرونده وام من نیز درست شد اما در روزهای اخیر با این مشکل مواجه شدیم.



برخی سپرده گذاران تعاونی ایثار گرگان با بیان اینکه مسئولان این شعبه، تاکنون پاسخ قانع کننده ای ارائه ندادند خواهان رسیدگی مسئولان امر به این مشکل شدند.



در این زمینه سرپرست تعاون گلستان گفت: قانون تعاونی اعتباری مالی در سال 1370 براساس مجوز تعاون صادر شد ولی از سال 86 تصمیمی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد و مجوز فعالیت این تعاونیها از سوی بانک مرکزی اجباری شد.

حسین ابراهیمی افزود: همچین در مقطعی بحث تبدیل وضعیت تعاونی به موسسه اعتباری مطرح شد و در چند روز اخیر می بینیم که برخی تعاوی ها در حال جایگزینی تابلوهایشان با موسسه اعتباری هستند.

وی اظهار داشت: برای بانکهای قرض الحسنه 25 میلیارد تومان، موسسه اعتباری 75 میلیارد تومان و بانکهای تجاری 200 میلیارد تومان سپرده گذاری شد و با این سرمایه گذاری درحال تغییر وضعیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: با این تغییر وضعیت، این اطمینان به سپرده گذاران داده می شود که با این سرمایه گذاری ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

ابراهیمی با اشاره به وجود برخی مشکلات در تعاونی اعتبار ایثار بهمن بیان داشت: در استان هشت تعاونی اعتباری فعالیت دارد و تاکنون مشکلی درباره این تعاونیها نداشتیم.

سرپرست تعاونی گلستان با اشاره به برخی شایعات درباره تعاونی ایثار بهمن عنوان کرد: این تعاونی درحال گذر از وضعیت موجود است و هجوم مردم به شعبات این تعاونی زیاد شد و حجم نقدینگی پاسخگوی نیازها نیست.

وی افزود: اگر چنین شرایطی برای هریک از بانکها و موسسات پیش آید در زمان کوتاه تامین نقدینگی ممکن نیست ولی این مشکل بزودی برطرف می شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس اعلام بانک مرکزی مقرر شد، تمامی تعهدات موسسه تعاونی اعتباری ایثار از سوی یکی از موسسات تقبل شود و مردم نگران نباشند.



سرپرست تعاون گلستان تاکید کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه تعاونی های اعتباری استان دچار ورشکستگی شده اند نداشته ایم و سپرده گذاران نگران نباشند.



این گفته مسئولان گلستان درحالیست که سپرده گذاران گلستانی خواهان تعیین تکلیف وضعیت سپرده هایشان هستند و از مسئولان امر در این زمینه کمک خواستند.