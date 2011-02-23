طرح بسیج سلامت نوروزی در همدان به اجرا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی همدان، گفت: طرح بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند سال جاری آغاز شده و تا 15 فروردین سال آینده به منظورارتقا سلامت و رضایتمندی شهروندان و مسافران نوروزی در همدان اجرا می شود.

قهرمانی مطلق افزود: این طرح برای تشدید نظارت بر مراکز تهیه، توزیع وعرضه مواد غذایی در راستای اهمیت سلامت شهروندان و مسافران نوروزی انجام می‌شود.

فرماندار همدان با تأکید بر لزوم پیگیری امور مربوط به ایام نوروز توسط دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: وظایف محوله باید انجام شود و در این راستا باید از موازی ‌کاری دوری کرد .

رئیس مرکز بهداشت همدان و دبیر کارگروه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی همدان نیز در خصوص این طرح گفت: با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی و افزایش فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، کنترل و نظارت بر اینگونه مراکز و اماکن از حساسیت بیشتری برخوردار است.

فتح الله نظری پویا اظهار داشت: همکاری و تعامل سازنده دستگاه ها و نهادهای اجرایی در اجرای هر چه بهتر این طرح ضروری است.

وی تاکید کرد: مرکز بهداشت، شبکه دامپزشکی، مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان صدا و سیما، شرکت آبفا، تعزیرات حکومتی، شهرداری و نیروی انتظامی از جمله دستگاه هایی هستند که باید در اجرای این طرح سهیم باشند.

نظری پویا ادامه داد: طبق این طرح تمام مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی حساس همچون قنادی‌ها، نانوایی‌ها و رستوران‌ها و اماکن پذیرایی بین ‌راهی هر 15 روز یک بار مورد بازدید کارشناسان قرار خواهد گرفت.