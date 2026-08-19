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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

اعلام اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردوی انتخابی فوتسال زنان

اعلام اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردوی انتخابی فوتسال زنان

شهرزاد مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زنان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زنان از دوم شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود که شهرزاد مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

مریم قائد امینی ، هلیا پرستوک ، شقایق معتمدی ، شیما کیانی( اصفهان) فرزانه توسلی ، آنیتا ترحمی ، حنانه سلمانی ، ملینا مرزبان (تهران) عسل قمری ، فهیمه قنبری (خراسان رضوی) نگین عزیززاده ، غزل مومنی ، زهرا کیانی منش (خوزستان) صدف زارعی ، نگین قاسمی (مازندران) مهدیه محمودی نیا (کهگیلویه و بویراحمد) هلیا طالبی زاده، آیلین نامدار ، آذین نخعی (کرمان) یگانه علیاری (گیلان) صبا حاجی زاده شفیع ، الهه شهوئی (مرکزی) فاطمه رحمتی (زنجان) مهتاب بنایی (فارس)

بازیکنان از ۲ تا ۵ شهریور در مرکز ملی فوتبال زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.

کد مطلب 6921194

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