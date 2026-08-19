رئیس اتاق اصناف: مردم باید در معاملات آنلاین طلا اعتماد را احساس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با تأکید بر ضرورت ایجاد اعتماد و امنیت در معاملات آنلاین طلا اظهار کرد: حوزه کسب‌وکار مجازی به‌تدریج از حوزه‌های سنتی فاصله گرفته و امروز طلا نیز وارد این عرصه شده است، اما در وهله نخست باید امنیت و اعتماد مردم تأمین شود و امنیت و اعتماد بدون نظارت معنایی ندارد.

وی با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ گفت: در آن زمان که فروشگاه‌های مجازی در کشور به شکل امروز وجود نداشت، در اصلاح قانون نظام صنفی پیش‌بینی شد هر فردی که می‌خواهد وارد حوزه کسب‌وکار مجازی شود باید مجوز داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: دلیل الزام دریافت پروانه کسب این است که واحد صنفی زیرمجموعه یک مرجع مشخص مانند اتحادیه یا اتاق اصناف قرار گیرد و اگر مصرف‌کننده کالای معیوب خرید یا با مشکلی مواجه شد، مرجعی برای مراجعه و رسیدگی به حقوق او وجود داشته باشد.

معامله آنلاین طلا زندگی یک استاد دانشگاه را از بین برد

نوده‌فراهانی با اشاره به یک مورد شکایت در حوزه معاملات آنلاین طلا گفت: یک استاد دانشگاه نزد من آمد و گفت به صورت مجازی وارد معامله طلا با فردی در اصفهان شده و زندگی‌اش از بین رفته است.

وی ادامه داد: موضوع را در اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه بررسی کردیم. این نمونه نشان می‌دهد که نظارت و وجود مرجع مشخص برای رسیدگی به شکایت مردم تا چه اندازه اهمیت دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی گفت: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در زمان تشکیل به وسعت امروز نبود، اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که باید به تشکیل اتحادیه‌های استانی نیز فکر کنیم تا نظارت بهتر انجام شود.

وی افزود: اگر اتفاقی در سیستان و بلوچستان رخ دهد، نباید فرد برای طرح شکایت یا پیگیری موضوع مجبور باشد از آن استان به تهران مراجعه کند؛ باید مرجعی در همان منطقه وجود داشته باشد که بتواند به موضوع رسیدگی کند.

با موازی‌کاری در صدور مجوز مخالفیم

نوده‌فراهانی با اشاره به حضور نهادهای مختلف در حوزه نظارت بر معاملات طلا اظهار کرد: در حوزه طلا ارگان‌ها و نهادهای مختلفی وجود دارند که باید نظارت کنند و ما نیز از نظارت استقبال می‌کنیم، اما نباید به طور مداوم شاخص و مجوز جدید ایجاد کنیم.

وی افزود: در موضوع کسب‌وکار طلا باید دقت و برنامه‌ریزی شود، بازرسی انجام شود و بر خرید و فروش صورت‌گرفته نظارت وجود داشته باشد؛ در عین حال نباید موازی‌کاری میان قوانین و مقررات موجود ایجاد شود.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگر بانک مرکزی در این حوزه مسئولیت نظارتی دارد، از نظارت آن استقبال می‌کنیم، اما اینکه برای یک فعالیت، مجوزهای موازی ایجاد شود، با قوانین و مقررات جاری کشور سازگار نیست.

وی تأکید کرد: نباید به دنبال تفرقه میان دستگاه‌ها باشیم؛ باید دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند و در نهایت حقوق مردم مورد احترام قرار گیرد.

اتحادیه حلقه اتصال دولت و مردم است

نوده‌فراهانی با تشریح نقش اتحادیه‌ها گفت: وقتی یک صنف تشکیل می‌شود، اتحادیه آن صنف باید نقش رابط میان دولت و مردم را ایفا کند؛ هم مشکلات واحدهای صنفی زیرمجموعه خود را حل کند و هم خواسته‌های نظارتی حاکمیت را به اجرا بگذارد.

وی ادامه داد: ممکن است یک اتحادیه به تنهایی توان انجام همه امور را نداشته باشد و به همین دلیل باید دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف به آن کمک کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران حوزه طلا را صنفی حساس دانست و گفت: در این صنف مردم باید اعتماد کامل داشته باشند تا با خیال راحت معامله کنند. ۷۶۰۰ اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف ایران است.

نوده‌فراهانی با اشاره به ساختار اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در اتاق اصناف ایران حدود ۷۶۰۰ اتحادیه زیرمجموعه داریم که یکی از آنها اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد با فعالیت‌های بدون مجوز گفت: همواره بر نظارت تأکید داشته‌ایم و معتقدیم با کسانی که بدون پروانه و مجوز فعالیت می‌کنند باید برخورد شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بسیاری از فعالیت‌های بدون پروانه حتی ممکن است در حوزه فروش کالای قاچاق باشد. البته همه این افراد امکان دریافت پروانه ندارند و باید دلایل قانونی آن بررسی شود، اما فعالیت بدون پروانه نباید بدون نظارت باقی بماند.

وی با اشاره به فعالیت طلافروشی‌های سنتی گفت: در تهران اتحادیه طلافروشان وجود دارد و طلافروشی سنتی سال‌هاست اعتماد مردم را جلب کرده است. مردم به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنند، طلا می‌خرند، فاکتور دریافت می‌کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد، واحد صنفی باید پاسخگو باشد.

آموزش فعالان صنفی باید متناسب با فناوری‌های جدید باشد

نوده‌فراهانی با اشاره به تغییرات فناوری در کسب‌وکارها گفت: امروز با علم روز پیش رفته‌ایم و کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفته‌اند و به‌تدریج هوش مصنوعی نیز وارد این حوزه خواهد شد؛ بنابراین باید همگام با این تغییرات حرکت کنیم.

وی افزود: حدود ۲۰ سال است که آموزش در اصناف را اجباری کرده‌ایم، اما این آموزش‌ها امروز کافی نیست و باید توسعه پیدا کند.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: زمانی که آموزش اجباری را اجرا کردیم، هوش مصنوعی وجود نداشت و فروشگاه‌های مجازی نیز بسیار محدود بودند، اما امروز باید برای این شرایط برنامه‌ریزی کرد، آموزش داد و آگاهی ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: هر میزان که در آموزش سرمایه‌گذاری شود، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری است که آثار آن در کیفیت فعالیت‌های صنفی دیده خواهد شد.

حمایت از نوآوری برای عقب نماندن از اقتصاد جهانی ضروری است

نوده‌فراهانی گفت: همه ما در کشور باید از نوآوری حمایت کنیم؛ اگر از نوآوری حمایت نکنیم، از چرخه کسب‌وکار و تجارت دنیا عقب خواهیم ماند.

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی افزود: در گذشته برای انجام یک مکاتبه با کشورهای دیگر مجبور بودیم نامه‌نگاری و از روش‌های سنتی استفاده کنیم، اما امروز با چند کلیک می‌توان به دنیا دسترسی پیدا کرد و کسب‌وکار نیز به همین سمت حرکت کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: کسب‌وکارهای مجازی فرصت بزرگی ایجاد کرده‌اند، اما در کنار توسعه آنها باید مراقبت، نظارت و برخورد با متخلفان نیز وجود داشته باشد.

اتحادیه می‌تواند واحد صنفی متخلف را پلمب کند

نوده‌فراهانی خطاب به فعالان کسب‌وکارهای آنلاین گفت: خود فعالان صنفی نیز نباید نسبت به تخلفات یکدیگر رودربایستی داشته باشند. قانون وجود دارد و اتحادیه اختیار دارد با واحد صنفی متخلف برخورد کند.

وی افزود: اگر یک واحد صنفی متخلف باشد، رئیس اتحادیه می‌تواند مطابق قانون نسبت به پلمب آن اقدام کند و این اختیار برای حمایت از کسانی است که سالم و قانونی فعالیت می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: اجازه ندهیم عده‌ای محدود با تخلف، کل صنف را زیر سؤال ببرند.

شفافیت مالی در صنف طلا ضروری است

نوده‌فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات مبارزه با پولشویی گفت: موضوع پولشویی را باید جدی بگیرید. اتحادیه‌های این حوزه در زمره اتحادیه‌های مرتبط با حوزه‌های مشمول الزامات مبارزه با پولشویی قرار دارند و باید مراقب باشند اعضای صنف به دلیل بی‌اطلاعی گرفتار نشوند.

وی خطاب به فعالان صنف طلا و جواهر گفت: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در این زمینه ضروری است و باید شفافیت مالی را رعایت کنید.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: هیچ‌کس نمی‌گوید سود نبرید؛ سود شما نوش جانتان، اما شفاف‌سازی باید وجود داشته باشد.

توسعه کسب‌وکار آنلاین باید به تولید و صادرات نیز کمک کند

نوده‌فراهانی با تأکید بر ضرورت همکاری میان اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و فعالان حوزه طلا گفت: موضوع امروز شما نیازمند هماهنگی است و اتاق اصناف ایران و اتحادیه مربوطه در خدمت فعالان این حوزه هستند.

وی افزود: فعالان باید مشارکت کنند، ایده بدهند و راهکار ارائه کنند تا مشخص شود از چه مسیری می‌توان خدمت بهتری به مردم ارائه کرد و این صنف را توسعه داد.

وی توسعه تولید، صادرات و واردات و همچنین تأمین نیاز مصرف‌کننده را از محورهای مهم این حوزه دانست و گفت: باید کالایی که مصرف‌کننده می‌خواهد، بر مبنای نیاز روز به او ارائه شود تا حتی اگر فردی به مسافرت رفت، احساس نکند باید قطعه طلا را از جای دیگری خریداری و با خود به کشور بیاورد.

مسئولیت صنف در شرایط رکود و مشکلات اقتصادی

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در مقطعی قرار داریم که مشکلات اقتصادی، رکود بازار و سایر مسائل وجود دارد و در چنین شرایطی اگر هر کدام از ما وظیفه خود را انجام دهیم، به حق خود قانع باشیم و به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم، مشکلات قابل مدیریت خواهد بود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است در برابر مشکلات ضربه‌ای نیز وارد شود، باید مراقب باشیم که این ضربه از داخل صنف ایجاد نشود و نظارت بر عملکرد فعالان نیز با جدیت دنبال شود.

نوده‌فراهانی در پایان بر ضرورت همگرایی میان فعالان صنفی تأکید کرد و گفت: همگامی، همراهی و همدلی بهترین ابزاری است که در هر صنفی می‌تواند وجود داشته باشد و باید به جای ایجاد مانع، برای توسعه فعالیت کسانی که توان و ظرفیت بیشتری دارند، همکاری کنیم.