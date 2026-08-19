به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه زنبورداری اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵۳ نفر به‌طور مستقیم به شغل زنبورداری مشغول هستند و ۳۰۴ هزار کندو در ۲۳۰۰ زنبورستان استان فعال است و پیش‌بینی می‌شود تولید عسل رشد ۵ درصدی داشته باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب استان، از جمله تعداد بالای روزهای آفتابی و وجود بیش از ۱۴۰۰ گونه گیاه دارویی و مرتعی و همچنین گون‌زارهای وسیع، چهارمحال و بختیاری جایگاه بسیار مناسبی برای تولید عسل دارد و ظرفیت توسعه این بخش نیز وجود دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تولید عسل و زنبورداری یک زنجیره کامل با حلقه‌های متعدد است، افزود: این زنجیره شامل تولید تجهیزات زنبورداری مانند کندو و ابزارهای مورد نیاز، تولید ملکه، تولید عسل و فرآورده‌های جانبی از جمله ژله رویال، گرده و سایر محصولات می‌شود که همگی ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند.

بهرامی تأکید کرد: این استان باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش عسل حرکت کند تا افراد در حلقه‌های مختلف این زنجیره مشغول فعالیت شوند.

وی عنوان داشت: در حال حاضر علاوه‌بر تولید عسل، فعالیت‌های جانبی مانند کارگاه‌های تولید تجهیزات، مراکز تولید فرآورده‌های جانبی، بسته‌بندی، فروش و بازاریابی نیز در استان وجود دارد.