شمار قربانیان زلزله نیوزیلند به 267 کشته و زخمی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک پلیس شهر "کریسچرچ" در نیوزیلند گفت: شمار تلفات زمین لرزه 6.3 ریشتری سه شنبه گذشته در نیوزیلند به 103 کشته و 164 مجروح رسید و تاکنون 228 نفر مفقود شدند.

پلیس نیوزیلند اعلام کرد که بیشتر اجساد قربانیان شب گذشته از ساختمانهای ویران شده در نتیجه زمین لرزه بیرون کشیده شده است. همچنین وزیر دفاع نیوزیلند اعلام کرد 70 نفر از ساختمانها بیرون کشیده شده اند و آخرین عملیات موفق نجات در ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه گذشته روی داد.

وی افزود: 10 عملیات جستجو و تیم های امداد از جمله تیمی از چین برای نجات جان بازماندگان وارد عمل شده اند. همچنین انتظار می رود که تیمی از ایالات متحده اواخر امروز جمعه وارد نیوزیلند شود. البته شدت خرابیهای به بار آمده در این شهر به حدی است که امید به زنده ماندن افراد حبس شده در زیر آوار را کاهش داده است.

بر همین اساس میزان خسارت وارده به این شهر در پی زمین لرزه 6.3 ریشتری دیروز 12 میلیارد دلار برآورد شده است.