زلزله ۵.۵ ریشتری در جزایر کرمادک، نیوزیلند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زلزله با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۹.۳۷ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۷۷.۱۱ درجه غربی تعیین شده بود.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.