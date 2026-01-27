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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

زلزله ۵.۵ ریشتری در جزایر کرمادک، نیوزیلند

زلزله ۵.۵ ریشتری در جزایر کرمادک، نیوزیلند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز سه شنبه اعلام کرد زلزله‌ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر جزایر کرمادک در نیوزیلند را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زلزله با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۹.۳۷ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۷۷.۱۱ درجه غربی تعیین شده بود.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

کد مطلب 6733224

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