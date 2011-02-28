آغاز ساماندهی دستفروشان و گل فروشان بهشت زهرا از نیمه اسفند

کمال علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که محل استقرار این گلفروشان در مسیر بهشت زهرا مشخص شده گفت: گلفروشانی مسیر خیابان حق شناس و بزرگراه تندگویان ساماندهی و در یک مکان متمرکز می شوند.

وی با بیان این که گل فروشانی که در این نقاط پراکنده هستند شناسایی شده اند گفت: برای ساماندهی این گلفروشان و دستفروشان بازدیدهای متعددی از بزرگراه تندگویان و خیابانهای منتهی به حرم مطهر و بهشت زهرا(س) به همراه کارشناسان و مشاوران شرکت انجام داده ایم و در این بازدیدها نقاط تجمع دستفروشان شناسایی و قرار شد تا همه آنها همزمان با آغاز سال جدید در مکان تعیین شده مستقر شوند.

