دختران روستایی گرگان توانمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین ظهر یکشنبه در نشست فرمانداری گرگان افزود: برگزاری کلاسهای طرح رحمت در شهرستان گرگان با موفقیت به پایان رسید و باید بدانیم که زنان نیمی از پیکره جامعه اند.

وی اظهار داشت: جامعه ای که بخواهد نسلی بارور و پویا در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تربیت کند، نیازمند نیروی عظیم زنان خواهد بود و با بکارگیری توانایی ها وخلاقیتها ی دختران وزنان در امور مختلف می توانیم حافظ عدالت اجتماعی باشیم.

وی افزود: ما باید در صدد خودکفایی و خود اتکایی واستعداد یابی زنان و دختران روستایی به بهانه برگزاری این طرح ها باشیم، اما باید موضوع کار دختران روستایی در فصل زراعت هم نادیده گرفته نشود.

گرزین هدف از برگزاری این طرح را تعمیق و تبلیغ الگو ها و آموزه های اسلامی توأم با سلامتی و نشاط برای پذیرش مسئولیت های زندگی بر شمرد.

فرماندار گرگان اظهار داتش: ارتقاء سطح آگاهی دختران روستایی در زمینه بهداشت وتغذیه به جهت تأمین سلامت اجتماعی وآشنایی دختران نسبت به هویت وارزشمندی خود ومسائل بلوغ ،تقویت اعتماد به نفس وخود باوری وپیشگیری از افسردگی دختران روستایی است.



شایان ذکر است در شهرستان گرگان 10کلاس آموزشی با استعداد 300 نفر برگزار خواهد شد.