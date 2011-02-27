دختران روستایی گرگان توانمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین ظهر یکشنبه در نشست فرمانداری گرگان افزود: برگزاری کلاسهای طرح رحمت در شهرستان گرگان با موفقیت به پایان رسید و باید بدانیم که زنان نیمی از پیکره جامعه اند.
وی اظهار داشت: جامعه ای که بخواهد نسلی بارور و پویا در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تربیت کند، نیازمند نیروی عظیم زنان خواهد بود و با بکارگیری توانایی ها وخلاقیتها ی دختران وزنان در امور مختلف می توانیم حافظ عدالت اجتماعی باشیم.
وی افزود: ما باید در صدد خودکفایی و خود اتکایی واستعداد یابی زنان و دختران روستایی به بهانه برگزاری این طرح ها باشیم، اما باید موضوع کار دختران روستایی در فصل زراعت هم نادیده گرفته نشود.
گرزین هدف از برگزاری این طرح را تعمیق و تبلیغ الگو ها و آموزه های اسلامی توأم با سلامتی و نشاط برای پذیرش مسئولیت های زندگی بر شمرد.
شایان ذکر است در شهرستان گرگان 10کلاس آموزشی با استعداد 300 نفر برگزار خواهد شد.
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