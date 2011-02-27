به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن صالحی قبل از ظهر یکشنبه در خصوص تشریح برنامه‌های سازمان شهرداری قم به مناسبت هفته درختکاری مصادف با 15 تا 22 اسفندماه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هر ساله هفته درختکاری فرصت خوبی است تا هم مردم و هم مسئولین در خصوص اهمیت و لزوم حفظ و نگهداری فضای سبز شهری تامل بیشتری کنند و با یک هم افزایی اقداماتی در این زمینه انجام دهند.



وی با توجه به اقدامات شهرداری در هفته درختکاری گفت: از آنجایی که متولی فضای سبز شهری، شهرداری است، عوامل این سازمان علاوه بر وظیفه قانونی که در شرح وظایف آن‌ها آمده وظیفه شرعی، وجدانی و انسانی خود می‌دانند تا در این زمینه اقدامات موثری را انجام دهند.



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم توزیع رایگان یک میلیون اصله نهال همزمان با هفته درختکاری در بین شهروندان را یکی از اقدامات شهرداری در این هفته برشمرد و گفت: در این هفته با شعار هر شهروند یک اصله نهال، یک میلیون نهال در دو نوع پهن برگ و سوزنی برگ در بیش از 15 نقطه مشخص شده در سطح شهر که بیشتر در میادین اصلی و پارک‌ها می‌باشد، از روز پانزدهم تا نوزدهم و به مدت 5 روز از هفته درختکاری بین شهروندان توزیع می‌شود.



برگزاری کارگاه آموزشی کاشت و نگهداری گل و گیاه در هفته درختکاری



وی در خصوص دیگر برنامه‌های سازمان شهرداری قم در این هفته بیان داشت: در این هفته کارگاه‌های آموزشی یک روزه ویژه بانوان علاقه‌مند به بحث گل و گیاه و در خصوص چگونگی حفظ و نگهداری گیاهان در بوستان نرگس برگزار می‌شود که افراد برای ثبت نام می‌توانند با شماره تلفن 2908580 تماس بگیرند به علاوه اجرای برنامه مشاوره کلینگ گیاه پزشکی رایگان که شهروندان می‌توانند در این زمینه از شماره ذکر شده، تلفنی مشاوره بگیرند و یا با نمونه گیاه بیمار، برای مشاوره حضوری به بوستان نرگس واقع در خیابان 45 متری صدوق مراجعه نمایند همچنین در طول هفته درختکاری به ادارات، مدارس و اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره رایگان احداث فضای سبز در خصوص طراحی، چگونگی اجرای شبکه آبیاری، بهداشت و... آن داده می‌شود.



برگزاری تور یک روزه برای بازدید از مراکز پرورش و تکثیر گل و گیاه شهرداری قم



صالحی در ادامه اظهار داشت: همچنین ویژه برادران کارگاه آموزشی آشنایی با گل و گیاه و مراقبت از آن‌ها برگزار می‌شود که علاقه مندان می‌توانند با شماره تلفن 6621331 الی 32، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از هم اکنون تماس گرفته و ثبت نام نمایند، علاوه بر این تور یک روزه‌ای ویژه شهروندان و دانش آموزانی که مشتاق‌اند تا از مراکز پرورش و تکثیر گل و گیاه سازمان شهرداری قم بازدید برگزار خواهد شد، همچنین یک تور تخصصی یک روزه ویژه دانشجویان برای بازدید از پروژه‌های اجرای فضای سبز شهرداری قم تدارک دیده شده است که علاقه مندان می‌توانند برای ثبت نام با شماره تلفن سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تماس بگیرند.



متولی ایجاد و حفظ زیبا‌ترین فضای سبز در قم تقدیر می‌شود



وی در خصوص دیگر برنامه‌های ویژه هفته درختکاری در قم گفت: همچنین در این هفته برنامه تقدیر از زیبا‌ترین فضای سبز شهر را داریم که به همین منظور اشخاص حقیقی و حقوقی که فکر می‌کنند بهترین فضای سبز را مدارس، ادارات و یا منازل ایجاد کرده‌اند می‌توانند با شماره تلفن 2908580 تماس بگیرند و محل خود را معرفی کنند و ما نیز کار‌شناسان خود را اعزام می‌کنیم و در پایان از متولی ایجاد زیبا‌ترین فضای سبز شهر تقدیر می‌نماییم.



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در ادامه از برگزاری جشن ویژه هفته درختکاری به همراه اجرای برنامه‌های متنوع و با حضور مادران و دختران در بوستان نرگس همزمان با هفته درختکاری خبر داد و افزود: همچنین در این هفته نمایشگاه عکس و نقاشی ویژه دانش آموزان در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در بوستان نرگس برپا می‌شود که دانش آموزان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود در زمینه درخت و درختکاری را در محل این پارک ارائه کرده و رسید دریافت کنند و در پایان نیز آثار بر‌تر انتخاب شده و افراد هدایایی دریافت می‌نمایند.



انتخاب بهترین پیامک شهروندان در ارتباط با درخت و درختکاری



وی در ادامه تشریح برنامه‌های شهرداری قم در هفته درختکاری گفت: به صدا درآوردن زنگ سبز در مدارس، اعزام نیرو به حداقل 50 مدارس و آشنا ساختن دانش آموزان با لزوم ایجاد و حفظ فضای سبز، اهدای درخت به مدارس، تکمیل طرح کاشت نهال در فضای سبز مناطق مختلف و شبکه شوارع شهری که تا اواخر فروردین ماه ادامه خواهد یافت، برگزاری مسابقه پیامک برای شهروندان و انتخاب بهترین جمله و پیام کوتاه در مورد ایجاد و نگهداری فضای سبز و مسائل مرتبط با آن و تقدیر از جمله بر‌تر، برپایی جشن عمومی درختکاری که بیشتر در محور جمکران خواهد بود، توزیع بروشور و جزوات تخصصی در مورد گل و گیاه به صورت رایگان در نقاط مختلف شهر در بین شهروندان به خصوص در محل توزیع نهال و... از جمله دیگر برنامه‌های سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در این هفته می‌باشد.



صالحی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: برگزاری این برنامه‌ها در هفته درختکاری و داشتن اهتمام بر کاشت درخت و حفظ فضای سبز در تمام طول سال، برای داشتن فضای سبز خوب شهری و شبکه شوارع سرسبز، پردرخت و زیبا است و این مهم یک هم افزایی و همکاری جدی بین مردم و مسئولین را می‌طلبد.



با قطع یا هرس غیراصولی درختان برخورد می‌شود



وی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد با دلایل مختلف مانند «این درخت جلوی دید محل کسب و کار یا تابلوی مغازه مرا گرفته» اقدام به هرس غیراصولی و یا قطع درختان شهری می‌نمایند در صورتی که بر اساس قانون قطع و یا سربرداری و هرس غیراصولی درختان جرم بوده و مستلزم برخورد قانونی است و می‌تواند جرایم نقدی از 100 هزار تومان تا یک میلیون تومان و یا سه ماه زندان را در پی داشته باشد.