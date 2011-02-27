به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آذرشب مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست تخصصی بیداری اسلامی در جهان عرب که عصر امروز یکشنبه در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد به ریشه های وقایع اخیر جهان اسلام پرداخت و گفت: امروز در جهان عرب شاهد حرکت های تاریخی هستیم که به بیداری اطلاق می شود اما در واژگان اسلامی باید این حادثه عظیم را احیا نامید چرا که تمام کسانی که برای نجات ملت ها حرکت می کنند احیاگر هستند و احیا از مهمترین مولفه های فرهنگ اسلامی است.

وی افزود: احیا وقتی حاصل شود موجب پویایی فرهنگ اسلامی می شود که در نتیجه به تمدن اسلامی منجر خواهد شد چرا که تمدن اسلامی زاییده فرهنگ احیا و بیداری است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد که روحیه وحدت اسلامی باید در میان کشورهای منطقه ایجاد شود.

آذرشب با اشاره به خطرات پیش روی وحدت میان تمدن های اسلامی اظهار داشت: آسیب های قومی ، مذهبی و خطر خودخواهی مهمترین آسیب های پیش روی امت اسلامی است.

وی همچنین تاکید کرد: میان ایران و جهان عرب ، وحدت تمدنی وجود دارد و هر انسانی که با فکر تمدنی حرکت کند می تواند با جهان عرب ارتباط برقرار کند چرا که تنها راه ورود به جهان اسلام این است که گفتمان ما، گفتمان تمدنی باشد و به دایره جهان اسلام بزرگ برویم.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ایران وجهان عرب از قرن اول هجری جزو حوزه تمدن اسلامی شده اند که این وحدت حوزه تمدنی موجب شد که در طول تاریخ پدیده های فکری و فرهنگی و ادبی سیاسی مشترک در میان آنان بوجود آید.