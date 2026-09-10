به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی عصر پنجشنبه در نشست روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای سراسر کشور که در تبریز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جایگاه حراست در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: حراست صرفاً واحدی برای دریافت گزارش، تأیید صلاحیت یا کنترل مجموعه نیست، بلکه باید با تعامل سازنده در خدمت سازمان بوده و نقش پیشگیرانه و تصمیمساز داشته باشد.
رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی افزود: حراست نباید به گونهای عمل کند که مدیران از استفاده از اختیارات قانونی خود هراس داشته باشند؛ چراکه مدیر باید بتواند با شجاعت تصمیم بگیرد و در برابر تصمیمات خود نیز مسئولیتپذیر باشد.
وی با اشاره به اهمیت اخلاق حرفهای در نظام مدیریتی گفت: اخلاق حرفهای به معنای امانتداری در برابر مردم، اتخاذ تصمیمات منصفانه و پاسخگویی مدیران است و صرف قانونی بودن یک تصمیم، به معنای درست بودن آن نیست؛ بلکه تصمیمات باید با عدالت، انصاف و منافع مردم و کشور نیز همخوانی داشته باشند.
محمدی نحوه برخورد با مردم و اربابرجوع را یکی از جلوههای مهم اخلاق حرفهای دانست و ادامه داد: در یک سازمان اخلاقمدار، قانون برای همه یکسان اجرا میشود، فرآیندها شفاف و قابل پیشبینی هستند و سازوکارهای گزارشدهی و نظارت مؤثر وجود دارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تغییر رویکرد حراست از کنترل موردی به مدیریت هوشمند ریسک اظهار کرد: هدف حراست یافتن نقاط ضعف افراد نیست، بلکه صیانت از کارکنان و مدیران، پیشگیری از آسیبها و حمایت از نیروهای سالم در برابر اتهامات غیرواقعی است.
وی افزود: در حراست اعتقادی به اقدامات سلبی نداریم و رویکرد ما بر اقدامات ایجابی، نگاه مثبت و ایجاد انگیزه در کارکنان استوار است. پیشگیری باید مقدم بر برخورد باشد و شناسایی نقاط حساس و آسیبخیز نیز با هدف هشدار و جلوگیری از بروز مشکلات انجام شود.
رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: سوژهمحوری باید آخرین مرحله در فرآیندهای حراستی باشد و در ابتدای مسیر، شناسایی ریسکها و اصلاح فرآیندها مورد توجه قرار گیرد، نه تمرکز بر افراد.
محمدی بر ضرورت حفظ بیطرفی حراستها تأکید کرد و گفت: حراست قوه قهریه یا ضابط قضایی مجموعهها نیست و نباید با نگاه سیاسی و جناحی فعالیت کند، بلکه شایستهسالاری و صلاحیتهای حرفهای باید محور تصمیمات باشد.
وی ادامه داد: نیروهای حراست باید متخصص، اهل قلم، متفکر و آشنا با مسائل سازمانی باشند و از روزمرگی فاصله بگیرند. صرفاً بالا بودن تعداد گزارشها نمیتواند نشانه عملکرد موفق حراست باشد و مسائل باید با رویکرد آسیبشناسانه بررسی شوند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موفقیت حراست در گرو موفقیت مجموعه مدیریتی است، اظهار کرد: حراستی موفق است که مدیر آن مجموعه بتواند عملکرد موفقی داشته باشد. ایجاد رابطه صحیح، دوستانه و مبتنی بر اعتماد میان مدیران و حراستها ضروری است و حراست باید در کنار مدیران به تصمیمسازی کمک کند.
محمدی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل حفاظتی و حراستی در حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد و گفت: این حوزه نیازمند تقویت و توجه ویژه در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت در سازمان یک کار تیمی است و حراست باید با تقویت شفافیت، حمایت از کارکنان سالم، توجه به مشکلات نیروها و ایجاد فضای اعتماد، زمینه ارتقای سلامت اداری و افزایش بهرهوری سازمان را فراهم کند.
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