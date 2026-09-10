مسئولان بوشهر با خانواده سه برادر شهید خدادادی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پاسداشت و اکرام خانوادههای معظم شهدا، حسین حیدری، شهردار بوشهر، به همراه رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و مدیر بازرسی شهرداری، با حضور در منزل خانواده سه برادر شهید خدادادی، با اعضای این خانواده دیدار و گفتوگو کردند.
شهردار بوشهر عصر پنجشنبه در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خانواده خدادادی، از صبر، استقامت و فداکاری این خانواده در مسیر حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر کرد.
حسین حیدری با تأکید بر جایگاه والای خانوادههای معظم شهدا در جامعه، اظهار کرد: صبر و استقامت خانوادههای شهدا، جلوهای ارزشمند از فرهنگ ایثار و فداکاری است و تکریم این خانوادهها وظیفهای همگانی و افتخاری برای مسئولان و مردم به شمار میرود.
وی در ادامه با قدردانی از خانواده شهیدان خدادادی، برای آنان سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت کرد.
در پایان این دیدار، با اهدای هدیهای توسط شهردار بوشهر، از خانواده سه برادر شهید خدادادی تجلیل و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای این خانواده گرامی داشته شد.
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