مسئولان بوشهر با خانواده سه برادر شهید خدادادی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پاسداشت و اکرام خانواده‌های معظم شهدا، حسین حیدری، شهردار بوشهر، به همراه رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و مدیر بازرسی شهرداری، با حضور در منزل خانواده سه برادر شهید خدادادی، با اعضای این خانواده دیدار و گفت‌وگو کردند.

شهردار بوشهر عصر پنجشنبه در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خانواده خدادادی، از صبر، استقامت و فداکاری این خانواده در مسیر حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر کرد.

حسین حیدری با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا در جامعه، اظهار کرد: صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ ایثار و فداکاری است و تکریم این خانواده‌ها وظیفه‌ای همگانی و افتخاری برای مسئولان و مردم به شمار می‌رود.

وی در ادامه با قدردانی از خانواده شهیدان خدادادی، برای آنان سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت کرد.

در پایان این دیدار، با اهدای هدیه‌ای توسط شهردار بوشهر، از خانواده سه برادر شهید خدادادی تجلیل و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای این خانواده گرامی داشته شد.