خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نیروهای مقاومت یمن در جریان مبارزه با سعودی ها و مزدوران آنها پیشروی های خیره کننده ای را رقم زده اند.

انصارالله: کنترل تمامی جزایر یمنی در دریای سرخ را در دست گرفتیم

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در گفتگو با خبرگزاری «نووستی» روسیه از تسلط کامل نیروهای مسلح یمن بر بندر المخا، جزیره راهبردی میون (پریم) و تمامی جزایر یمنی در پهنه دریای سرخ خبر داد.

یحیی سریع از هدف قرار دادن یک تشکیلات رزمی سعودی در تعز خبر داد

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای یمنی لحظاتی پیش موفق شدند یک تشکیلات رزمی سعودی را در استان تعز با استفاده از موشک‌های ساخت داخل هدف قرار داده و آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرده‌اند.

سریع همچنین گفت: جنگنده‌های دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۴ حمله هوایی به استان‌های تعز، الحدیده، مأرب و الجوف انجام داده‌اند.

,استقبال مردم شهر آزادشده مُخا از مبارزان یمنی

ساکنان شهر المخا پس از شکست و فرار مزدوران سعودی، با حضور در خیابان‌های اصلی از مبارزان و نیروهای یمنی استقبال کردند.

یمن از پایان درگیری‌ها در نوار ساحلی غربی خبر داد

شورای عالی سیاسی یمن از توقف درگیری‌ها در مناطق ساحلی غرب این کشور پس از عقب‌ راندن مزدوران وابسته به عربستان خبر داد و بر تعهد یمن به امنیت کشتیرانی در دریای سرخ تأکید کرد.

شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد درگیری‌های نظامی در نوار ساحلی غربی پس از انهدام و عقب‌راندن تجمعات نیروهای وابسته به دشمن سعودی پایان یافته است.

این شورا همچنین تأکید کرد یمن به تمامی تعهدات بین‌المللی خود در قبال کشتیرانی در دریای سرخ پایبند است.

رسانه‌های عربی پیش از این اعلام کردند که یمن بر جزایر استراتژیک زقر و حُنیش بزرگ و کوچک در دریای سرخ کنترل پیدا کرده است.

همچنین بنابر گزارش منابع خبری، مبارزان انصارالله و نیروهای مسلح یمن در ادامه پیشروی‌های گسترده در مقابله با مزدوران تحت حمایت عربستان تسلط کامل بر پایگاه نظامی و استراتژیک «العمری» که بر تنگه حیاتی باب‌المندب مشرف است را تثبیت کردند.

زبان از سخن‌گفتن قاصر ست؛ از کدام پیروزی‌های مبارزان یمنی بگویم؟

مبارز یمنی پس از پیروزی‌های شگفت‌انگیز امروز گفت: بشارت به مردم یمن، به غزه، به فلسطین، به مسلمانان، باب‌المندب کاملا یمنی و اسلامی شد؛ از این پس ترامپ نگران باشد و نتانیاهو به خود بلرزد.

عبدالسلام: باب المندب امن است

محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن و سخنگوی انصارالله گفت مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب امن است و عملیات نیروهای مسلح یمن تا توقف تجاوزات و رفع کامل محاصره ادامه خواهد داشت.

محمد عبدالسلام گفت: یمن هیچ چشم‌داشتی به کشورهای همسایه یا دیگر مناطق جهان ندارد و مسیرهای کشتیرانی و تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب از سوی یمن در امنیت کامل قرار دارد و هیچ تهدیدی متوجه آن نیست.

او افزود: عملیات جاری نیروهای مسلح یمن، همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده، هدفمند و در چارچوب دفاعی است و تا زمان توقف کامل تجاوزات عربستان و رفع محاصره علیه یمن ادامه خواهد داشت.

دولت صنعا از آغاز اجرای فرمان عفو در مناطق آزاد شده خبر داد

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز گفت وضعیت مناطق ساحل غربی به ثبات رسیده و فرمان عفو صادر شده در حال اجراست.

هدف قرار دادن مواضع سعودی

به گزارش منابع مختلف، نیروهای مسلح یمن و انصارالله پس از آزادسازی بند مخا، مواضع مزدوران تحت امر سعودی در جزایر زقر، حنیش کوچک و بزرگ واقع در دهانه باب‌المندب را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده و در نهایت با پیش‌روی این جزایر را نیز آزاد کردند.

توطئه آمریکا و اسرائیل در منطقه با آزادسازی بندر «المخا» شکست خورد

معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن تأکید کرد: اراده یمنی‌ها امروز با کنترل بندر المخا پیروز شد و توهمات عربستان سعودی را در هم شکست.

«محمد منصور» در ادامه مصاحبه با پایگاه خبری العهد افزود: اسرائیل و طرح آمریکایی در منطقه با بازپس‌گیری المخا شکست خوردند.

وی ادامه داد: یمن سرزمین ماست و باب المندب حتی قبل از بازپس‌گیری المخا تحت کنترل نیروهای مسلح بود. نیروهای مسلح یمن مصمم به آزادسازی کل یمن و بازگرداندن حقوق مردم آن هستند.

المنصور خاطرنشان کرد: رژیم‌های عربی در وحشتی غیرقابل وصف به سر می‌برند و خود را به عنوان ابزار رژیم صهیونیستی معرفی می‌کنند.

این مقام ارشد یمنی تأکید کرد: محاصره یمن زمانی پایان خواهد یافت که اشغالگران اماراتی و سعودی عقب‌نشینی کنند.

معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن همچنین گفت: درگیری پنهان بین ابوظبی و ریاض آشکار شده و پیروزی در حدیده، پیروزی برای کل محور مقاومت است.

وزیر دفاع صنعا در مناطق تازه آزادشده؛ نبرد برای آزادی یمن ادامه دارد

محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع دولت صنعا با حضور در مناطق تازه آزادشده در ساحل غربی یمن، بر ادامه مبارزه برای آزادسازی بخش‌های باقی‌مانده کشور تأکید کرد و وعده داد این مسیر تا آزادی کامل سرزمین یمن ادامه خواهد یافت.

انتشار تصاویر حضور العاطفی در مناطق عملیاتی، ادعاهای مطرح‌شده درباره ترور او در روز گذشته را زیر سؤال برده است.

الجزیره: چرا کنترل بندر المخا در یمن اهمیت راهبردی دارد؟

الجزیره در گزارشی نوشت که هدف اصلی انصارالله و نیروهای مسلح یمن در عملیات اخیر علیه دولت خودخوانده تحت حمایت عربستان و مزدوران سعودی، تصرف شهر راهبردی المخا بوده است؛ شهری که در صورت کنترل آن، یمن می‌تواند نفوذ خود را در امتداد باب‌المندب، یکی از مسیرهای حیاتی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی، به شکل چشمگیری افزایش دهد.

مبارزان انصارالله و نیروهای مسلح یمن همچنین به دنبال قطع مسیرهای تدارکاتی مزدوران تحت حمایت عربستان هستند؛ از جمله جاده میان المخا و تعز، مسیرهای جنوب المخا که این نیروها را تأمین می‌کنند و خطوط تدارکاتی از طریق بندر المخا که یکی از مراکز مهم لجستیکی این نیروها در ساحل غربی یمن بوده است.

تصرف المخا در صورت تثبیت، بخش مهمی از ظرفیت نظامی و لجستیکی این نیروها را از آنها می‌گیرد و در مقابل، موقعیت نیروهای مسلح یمن را در نزدیکی باب‌المندب تقویت می‌کند.

به همین دلیل، مبارزان انصارالله و نیروهای مسلح یمن اکنون از المخا به سمت جنوب پیشروی می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، این پیشروی با مقاومت اندکی روبه‌رو شده زیرا مزدوران تحت حمایت عربستان از مواضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

در صورت ادامه این روند، نیروهای یمنی می‌توانند مناطق بیشتری از ساحل یمن را تصرف کرده و به باب‌المندب نزدیک‌تر شوند.

یمن: پاسخ به تجاوز سعودی تا توقف آن ادامه دارد

وزارت امور خارجه یمن با صدور بیانه‌ای اعلام کرد که ادامه تجاوز عربستان به یمن، واکنش به آن را تا زمان توقف تجاوز ضروری می‌سازد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: نیروهای مسلح یمن متعهد به دفاع از حاکمیت کشور، حفاظت از شهروندان و هدف قرار دادن منابع حمله مطابق با قوانین بین‌المللی هستند.

وزارت امور خارجه یمن تأکید کرد: افزایش تحرکات نظامی رژیم سعودی در خاک یمن طی چند وقت اخیر، واکنش نیروهای مسلح به آن را ضروری ساخته است. ناله و فریادهای مداوم رژیم سعودی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات مداومش علیه مردم یمن است که آخرین آنها صدها حمله هوایی بوده است.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: یمن هیچگاه منبع تهدید نبوده و نخواهد بود. این کشور به دنبال ایجاد روابط مبتنی بر احترام متقابل بوده و آماده است تا بخشی از سیستم امنیتی منطقه باشد.

وزارت امور خارجه یمن خاطرنشان کرد: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که روند وقایع را به طور عینی بررسی کرده و رژیم سعودی را به توقف هدف قرار دادن یمن، نقض حاکمیت آن و غارت اموال و منابعش مجبور کند.

انتقاد عبدالسلام از رویکرد عربستان در قبال صلح و تداوم اقدامات تنش‌زا

محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده صنعا درباره تنش های اخیر گفت: حکومت عربستان به جای تشدید تنش و ارتکاب جنایت، باید درخواست صبح را پاسخ می‌داد.

۷۰ حمله عربستان به ۶ استان یمن

خبرگزاری رسمی یمن (سبا) که رسانه رسمی دولت سازندگی در صنعا به شمار می رود، اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی در ساعات گذشته دست به ۷۰ حمله هوایی به چندین استان این کشور زدند.

براساس گزارش این رسانه یمنی، در این حملات مناطقی در استان‌های تعز، الجوف، مأرب، الحدیده، صعده و البیضاء، هدف حمله جنگنده های عربستان قرار گرفتند.

وی افزود: حکومت سعودی همچنان بر گمراه کردن افکار عمومی جهان از طریق روایت‌های دروغین برای ارعاب و باج‌گیری از آن اصرار دارد.