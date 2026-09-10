به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر عصر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه که با حضور اسکندر پاسالار فرماندار شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با نیازسنجی و امکانسنجی میتوان دغدغههای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه را شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی کرد.
وی با اشاره به همکاری و اتحاد دستگاههای اجرایی شهرستان عسلویه در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی افزود: استان بوشهر در حال حاضر به عنوان یکی از الگوهای کیفیتبخشی در کشور مطرح است و با توجه به چشمانداز ترسیمشده، تلاش میکنیم در سالهای آینده موفقتر از گذشته عمل کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از فرهنگیان بیان کرد: استان بوشهر در زمینه خدمترسانی به فرهنگیان و ارائه تسهیلات و وامهای رفاهی، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.
دانشفر همچنین با اشاره به جایگاه استان بوشهر در حوزه عدالت آموزشی تصریح کرد: استان بوشهر در زمینه عدالت آموزشی رتبه نخست کشور را کسب کرده است و باید از ظرفیت خیران برای تقویت زیرساختهای آموزشی و رفع نیازهای مدارس استفاده کنیم.
وی پیشنهاد اجرای طرح «حامی، هر خیر یک مدرسه» را مطرح کرد و گفت: با اجرای چنین طرحهایی میتوان ظرفیت خیران را به سمت نیازهای واقعی مدارس هدایت کرد و زمینه مشارکت بیشتر آنان در توسعه فضاهای آموزشی را فراهم ساخت.
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