مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در جم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، مأموران پلیس پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر را شناسایی و با هماهنگی قضایی بازرسی کردند.



در این بازرسی، تعدادی دستگاه استخراج رمزارز بدون مجوز قانونی کشف و جمع‌آوری شد که ارزش اولیه آن یک میلیارد تومان برآورد شده است.



پلیس ضمن هشدار درباره آسیب‌های مصرف بی‌رویه برق و شبکه توزیع، بر تداوم برخورد جدی با این فعالیت‌های غیرمجاز تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را به سامانه‌های پلیس گزارش دهند.