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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در جم کشف شد

مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در جم کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان جم از شناسایی و کشف یک مزرعه استخراج رمزارز غیرمجاز با تجهیزاتی به ارزش حدود یک میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، مأموران پلیس پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر را شناسایی و با هماهنگی قضایی بازرسی کردند.

در این بازرسی، تعدادی دستگاه استخراج رمزارز بدون مجوز قانونی کشف و جمع‌آوری شد که ارزش اولیه آن یک میلیارد تومان برآورد شده است.

پلیس ضمن هشدار درباره آسیب‌های مصرف بی‌رویه برق و شبکه توزیع، بر تداوم برخورد جدی با این فعالیت‌های غیرمجاز تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را به سامانه‌های پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6943328

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