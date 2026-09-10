به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در نشست کارگروه پسماند شهرستان دیلم با حضور اعضای کارگروه ، با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت پسماند شهرستان اظهار کرد: مدیریت اصولی پسماند نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، همکاری دستگاه‌های متولی و اجرای دقیق طرح جامع مدیریت پسماند است.



فرماندار شهرستان دیلم گفت: ساماندهی وضعیت پسماند و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند از اولویت‌های شهرستان است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بر اساس مطالعات کارشناسی با جدیت دنبال می‌شود.

کاظمی بیان کرد: مدیریت پسماند از موضوعات مهم در حوزه محیط زیست و سلامت عمومی است و باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بر اساس مطالعات کارشناسی، راهکارهای مناسب برای ساماندهی این حوزه در شهرستان اجرایی شود.

در این جلسه ضمن بررسی سوابق اقدامات انجام‌شده و مطالعات مرتبط با طرح جامع پسماند، موضوعات مربوط به مکان‌یابی، جمع‌آوری و دفع پسماند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد روند پیگیری و اجرای این طرح با جدیت ادامه یابد.