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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۵

عالیپور:

شهرداری اهواز نیازمند جدی همکاری نیروی انتظامی و دادگستری است

شهرداری اهواز نیازمند جدی همکاری نیروی انتظامی و دادگستری است

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: برای ساماندهی معضلات و مشکلات موجود در بخش شهری اهواز باید نیروی انتظامی و دادگستری همکاری بیشتری با شهرداری داشته باشند.

علیرضا عالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در راستای ساماندهی دستفروشان و بازارچه ها و به منظور مرتفع کردن چالشهای مهم شهری از جمله سدمعبر، دستفروشان، تصرفات غیرقانونی، معضل پسماند و نخاله های سرگردان و اماکن عرضه احشام نیازمند همکاری بیشتری از سوی نیروی انتظامی و دادگستری هستیم.

عالیپور افزود: انتظار داریم نیروی انتظامی در کنار شهرداری، مطابق با الگوی سایر کلانشهرها، مسئولیت مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری را بر عهده گیرد.

وی مهمترین چالش شهرداری اهواز را وجود دستفروشان فاقد مجوز کسب دانست و گفت: بر اساس آمار رسمی هفت تا هشت هزار دستفروش غیرمجاز در سطح شهر اهواز وجود دارد و این رقم بر اساس آمار غیررسمی 20 هزار دستفروش است.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز ادامه داد: برای جمع آوری و ساماندهی دستفروشان غیرمجاز باید ستاد ساماندهی با همکاری نیروی انتظامی تشکیل شود.

عالیپور افزود: از دادگستری نیز انتظار داریم شعبه ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات شهری از قبیل کسبه غیرمجاز، سد معبر، تخلفات ساختمانی و تخلفات غیرقانونی املاک را در راستای تسریع در رسیدگی و تطبیق دقیق با قوانین شهرداری تشکیل دهد.

وی با اشاره به اینکه انتظارات پیش گفته در اغلب  کلانشهرهای موفق کشور محقق شده است، ابراز امیدواری کرد: با برآورده شدن این دو درخواست شاهد رفع چالشها و تخلفات شهری از جمله سد معبر، دستفروشان، تصرفات غیرقانونی، پسماند و نخاله های سرگردان و اماکن عرضه احشام در  کلانشهر اهواز باشیم.
کد مطلب 1263155

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