"سخنرانی پادشاه" پیشتاز جوایز اسکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان هشتاد و سومین دوره مراسم جایزه اسکار که ساعاتی پیش برگزار شد، فیلم انگلیسی "سخنرانی پادشاه" ساخته تام هوپر در چهار رشته بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بازیگر نقش اول مرد ( کالین فرث) و فیلمنامه غیر اقتباسی ( دیوید سایدلر) برنده جایزه اسکار شد.



فیلم "شبکه اجتماعی" ساخته دیوید فینچر که از بخت‌های اصلی دریافت جوایز امسال به شمار می‌رفت به سه جایزه در رشته‌های بهترین فیلمنامه اقتباسی ( آرون سورکین)، موسیقی متن ( ترنت رزنر و اتیکس راس ) و تدوین قناعت کرد.



دیگر فیلم موفق مراسم امسال "آغاز" به کارگردانی کریستوفر نولان بود. این فیلم چهار جایزه در رشته‌های فیلمبرداری ( والی فیستر)، میکس صدا، تدوین صدا و جلوه های ویژه تصویری را از آن خود کرد.

فیلم "مشتزن" هم به دو جایزه در رشته‌های بهترین بازیگر زن و مرد نقش مکمل دست یافت. کریستین بیل و ملیسا لئو جوایز بهترین بازیگران مکمل مرد و زن را دریافت کردند.



فیلم "قوی سیاه" اثر دارن آرونوفسکی هم تنها به یک جایزه دست یافت. ناتالی پورتمن برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را به خود اختصاص داد. فیلم "آلیس در سرزمین عجایب" ساخته تیم برتن هم دو جایزه طراحی لباس و طراحی صحنه را گرفت.



" داستان اسباب بازی 3" به کارگردانی لی آنکریچ جایزه بهترین فیلم انیمیشن را دریافت کرد. این فیلم همچنین جایزه بهترین ترانه را به خود اختصاص داد. در رشته انیمیشن کوتاه هم جایزه اسکار به انیمیشن " چیز گمشده" تعلق گرفت.

جایزه اسکار بهترین چهره‌پردازی نصیب فیلم "مرد گرگ‌نما" شد. مستند کوتاه "دیگر غریبه‌ای نیست" برنده جایزه بهترین مستند کوتاه شد و در رشته بهترین مستند بلند هم جایزه اسکار به فیلم "شغل درونی" اهدا شد. اسکار بهترین فیلم کوتاه هم به فیلم "خدای عشق" داده شد.



در رشته بهترین فیلم خارجی هم جایزه اسکار به فیلم دانمارکی "در دنیایی بهتر" ساخته سوزانه به یر اختصاص یافت.