کاشف‌ آذر: توسعه اقتصادی فرودگاه امام(ره) در گرو امنیت یکپارچه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی شهر فرودگاهی در گرو معماری امنیتی یکپارچه و پیش‌نگر است، گفت: تحقق رشد اقتصادی پایدار در فرودگاه امام خمینی(ره) نیازمند گذار از رویکردهای سنتی و واکنشی به معماری امنیتی هوشمند، یکپارچه و مبتنی بر مدیریت ریسک است.

وی افزود: شهر فرودگاهی صرفاً یک زیرساخت هوانوردی نیست، بلکه اکوسیستمی پیچیده و چندلایه است که پهنه‌های لجستیکی، مناطق آزاد، پارک‌های نوآوری و مراکز گردشگری را دربرمی‌گیرد. با ورود هر فعالیت اقتصادی جدید به این اکوسیستم، تعداد بازیگران، دارایی‌ها و نقاط دسترسی افزایش می‌یابد و در نتیجه، سطح ریسک و احتمال تهدید علیه زیرساخت‌ها نیز بیشتر می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان امنیت را صرفاً به حفاظت از هواپیما و ترمینال محدود کرد.

مدیرعامل فرودگاه امام تصریح کرد: امنیت در شهر فرودگاهی باید به حفاظت یکپارچه از دارایی‌های فیزیکی، دیجیتال و انسانی تبدیل شود و در کنار فعالیت‌های تجاری، نقش تسهیل‌گر داشته باشد تا جریان مسافر، کالا و سرمایه با کمترین آسیب و بیشترین بهره‌وری ادامه یابد.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای معماری امنیتی ۶ لایه در شهر فرودگاهی خبر داد و گفت: این معماری شامل امنیت هوانوردی، امنیت کارگو و لجستیک، امنیت سایبری و حفاظت از سامانه‌های فناوری عملیاتی (OT)، تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، تداوم کسب‌وکار و در نهایت هوشمندی و مدیریت ریسک است.

کاشف‌آذر ادامه داد: تقویت امنیت هوانوردی با هدف حفاظت از عملیات پروازی، مدیریت ریسک در انبارها و زنجیره تأمین، صیانت از زیرساخت‌های دیجیتال و داده‌ای، حفاظت از شبکه‌های برق، انرژی و ارتباطات، تضمین استمرار فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی و بهره‌گیری از تحلیل داده‌ها و آینده‌پژوهی برای مدیریت هوشمند تهدیدات، ارکان اصلی این معماری را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به ضرورت دیجیتالی‌شدن خدمات گفت: دیجیتالی‌شدن فرصت‌های قابل‌توجهی برای افزایش بهره‌وری ایجاد می‌کند، اما هم‌زمان وابستگی متقابل سامانه‌ها و سطح تهدیدات سایبری را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، حفاظت سایبری باید از مرحله طراحی زنجیره ارزش در ذات عملیات شهر فرودگاهی نهادینه شود.

مدیرعامل فرودگاه امام در پایان رویکردهای واکنشی و غیرفعال در حوزه امنیت را ناکارآمد دانست و خاطرنشان کرد: رشد پایدار اقتصادی زمانی محقق می‌شود که نگاه به امنیت از یک نظام سنتی به معماری یکپارچه، هوشمند و مبتنی بر ریسک تغییر کند؛ معماری‌ای که ضمن کاهش حداکثری ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و به موتور محرک توسعه شهر فرودگاهی تبدیل شود.