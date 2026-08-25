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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

سنگدوینی: هم‌افزایی دولت و مجلس مسیر خانه‌دار شدن مددجویان را هموارکرد

سنگدوینی: هم‌افزایی دولت و مجلس مسیر خانه‌دار شدن مددجویان را هموارکرد

گرگان-نماینده مردم گرگان و آق‌قلا گفت: همکاری دستگاه‌ها و نمایندگان، نقش مهمی در تأمین مسکن خانواده‌های نیازمند دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه‌شنبه در آیین بهره برداری متمرکز ۲۰۰ واحد مسکن مددجویان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مسکن مددجویان در گلستان اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی میان دولت، مجلس، کمیته امداد و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات خانواده‌های نیازمند در حوزه مسکن را برطرف کند.

وی با قدردانی از اقدامات کمیته امداد و بنیاد مسکن افزود: در دولت چهاردهم اقدامات قابل توجهی برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی مددجویان در استان انجام شده و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.

سنگدوینی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در تأمین اعتبارات مورد نیاز گفت: نمایندگان مردم در مجلس تلاش کرده‌اند از ظرفیت‌های قانونی و اعتبارات در اختیار برای حمایت از طرح‌های محرومیت‌زدایی و به‌ویژه تأمین مسکن خانواده‌های تحت حمایت استفاده کنند.

وی تأمین زمین را یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح‌های مسکن مددجویان دانست و اظهار کرد: همکاری استانداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط در تأمین زمین و رفع موانع اجرایی، نقش مهمی در سرعت گرفتن این پروژه‌ها دارد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مددجویان فاقد مسکن در مناطق روستایی و شهری تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های دولت، مجلس، کمیته امداد و بنیاد مسکن، روند خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند شتاب بیشتری بگیرد.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار محروم تنها با اختصاص اعتبار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و پیگیری مستمر برای رفع موانع است و مجلس نیز در این مسیر از طرح‌های تأمین مسکن مددجویان حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 6927656

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