به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه‌شنبه در آیین بهره برداری متمرکز ۲۰۰ واحد مسکن مددجویان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مسکن مددجویان در گلستان اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی میان دولت، مجلس، کمیته امداد و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات خانواده‌های نیازمند در حوزه مسکن را برطرف کند.

وی با قدردانی از اقدامات کمیته امداد و بنیاد مسکن افزود: در دولت چهاردهم اقدامات قابل توجهی برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی مددجویان در استان انجام شده و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.

سنگدوینی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در تأمین اعتبارات مورد نیاز گفت: نمایندگان مردم در مجلس تلاش کرده‌اند از ظرفیت‌های قانونی و اعتبارات در اختیار برای حمایت از طرح‌های محرومیت‌زدایی و به‌ویژه تأمین مسکن خانواده‌های تحت حمایت استفاده کنند.

وی تأمین زمین را یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح‌های مسکن مددجویان دانست و اظهار کرد: همکاری استانداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط در تأمین زمین و رفع موانع اجرایی، نقش مهمی در سرعت گرفتن این پروژه‌ها دارد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مددجویان فاقد مسکن در مناطق روستایی و شهری تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های دولت، مجلس، کمیته امداد و بنیاد مسکن، روند خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند شتاب بیشتری بگیرد.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار محروم تنها با اختصاص اعتبار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و پیگیری مستمر برای رفع موانع است و مجلس نیز در این مسیر از طرح‌های تأمین مسکن مددجویان حمایت خواهد کرد.