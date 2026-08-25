به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران امروز سه‌شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۵ در نشست خبری معرفی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی «نور» با تشریح سازوکار درآمدی این صندوق گفت: منافع دارندگان واحدهای صندوق از محل فروش برق نیروگاه‌های زیرمجموعه تأمین می‌شود و این منافع میان سرمایه‌گذاران صندوق توزیع خواهد شد.

محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران نیز در این نشست با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی شمس‌آباد، از مجموعه‌های فعال در توسعه این حوزه قدردانی کرد و گفت: بورس انرژی طی ماه‌های گذشته میزبان تأمین مالی، معاملات و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این نشست، معرفی ظرفیت صندوق پروژه نور به فعالان بازار، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران است تا زمینه مشارکت بیشتر در این پروژه فراهم شود.

محمد نظیفی در نشست معرفی صندوق پروژه نور بیان کرد: نیروگاه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند، برق تولیدی خود را در تابلوی سبز بورس انرژی عرضه می‌کنند و درآمد حاصل از فروش برق به صندوق بازمی‌گردد و در نهایت میان دارندگان واحدهای صندوق توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: فروش برق نیروگاه‌های زیرمجموعه از طریق تابلوی سبز بورس انرژی انجام می‌شود و مدیر صندوق و شرکت پروژه، متولی فروش برق نیروگاه‌های به بهره‌برداری رسیده هستند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با تأکید بر اینکه قیمت برق در این سازوکار از طریق بازار کشف می‌شود، گفت: برای فروش برق نیروگاه‌های صندوق، مبنای دیگری برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و قیمت کشف‌شده در تابلوی سبز، مبنای قانونی معاملات و محاسبات مربوط به این برق خواهد بود.

نظیفی ادامه داد: دارندگان واحدهای صندوق از محل سود ناشی از فروش برق نیروگاه‌ها منتفع می‌شوند، در حالی که صنایع علاوه بر این منفعت، می‌توانند از مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مربوط به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نیز استفاده کنند.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار حقیقی طبیعتاً ویژگی‌ها و امتیازات مربوط به مشوق‌های اختصاص‌یافته به بخش صنعت را ندارد و این بخش از مزایا برای صنعت بهره‌بردار در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در پایان خاطرنشان کرد: به این ترتیب، صندوق نور برای سرمایه‌گذار عمومی یک ابزار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید برق محسوب می‌شود و برای صنایع علاوه بر بازدهی سرمایه‌گذاری، امکان استفاده از مزایای قانونی مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم می‌کند.

توسعه شبکه انتقال باید همپای افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها باشد

مدیرعامل بورس انرژی ایران با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های صنعت برق همزمان با افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها گفت: توسعه ظرفیت انتقال و توزیع باید متناسب با سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق دنبال شود تا امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید فراهم شود.

محمد نظیفی در نشست معرفی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی نور اظهار کرد: موضوع صندوق پروژه، گواهی سپرده و قرارداد سلف محدود به پروژه‌های صنعت برق نیست و این ابزارها در سایر حوزه‌های بازار انرژی نیز می‌توانند برای تأمین مالی و مشارکت سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف انرژی، از جمله فرآورده‌ها و توسعه میادین، امکان استفاده از ظرفیت بازارهای انرژی برای تأمین مالی و ایجاد دسترسی مردم به منافع این بخش‌ها وجود دارد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به جایگاه بورس انرژی در قوانین بالادستی کشور گفت: در قوانین مختلف، امتیازهای ویژه‌ای برای فعالیت در بازارهای بورس انرژی در نظر گرفته شده و استفاده از ابزارهای مالی این بازار می‌تواند در کنار بازارهای فیزیکی انرژی، منافع بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

نظیفی ادامه داد: بررسی طرح‌های مختلف در بورس انرژی با دقت و نگاه کارشناسی انجام می‌شود و فعالان اقتصادی باید به استفاده از ابزارهای مختلف این بازار برای تأمین مالی پروژه‌ها توجه داشته باشند.

ظرفیت صادرات برق به کشورهای همسایه

وی با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: اکنون یک اراده ملی برای توسعه تجدیدپذیرها، توسعه ترکیبی و افزایش راندمان شکل گرفته است، اما باید همزمان ظرفیت شبکه انتقال و توزیع نیز افزایش یابد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: با توسعه شبکه می‌توان ظرفیت تولید برق کشور را به بازارهای منطقه‌ای متصل کرد؛ به‌ویژه اینکه کشورهای همسایه ایران نیز با کمبود برق مواجه هستند و این وضعیت می‌تواند یک فرصت برای صنعت برق کشور ایجاد کند.

نظیفی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران اظهار کرد: به جای اینکه برق از مسیرهای طولانی و از چند کشور عبور کند، ایران با مرزهای گسترده‌ای که با کشورهای منطقه دارد می‌تواند از ظرفیت خود برای احداث نیروگاه و انتقال برق تولیدشده به کشورهای همسایه استفاده کند.

وی گفت: دسترسی به بازارهای بین‌المللی و امکان کشف قیمت بر مبنای بازارهای خارجی می‌تواند جذابیت پروژه‌های صنعت برق را افزایش دهد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به تجربه این بورس در معاملات بین‌المللی حوزه هیدروکربن‌ها افزود: بورس انرژی در حوزه معاملات بین‌المللی و صادراتی تجربه قابل توجهی دارد و از وزارت نیرو و بخش خصوصی صنعت برق دعوت می‌کنیم از این تجربه و ابزارهای موجود برای توسعه صنعت برق استفاده کنند.

نظیفی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر صندوق پروژه، ابزارهایی مانند گواهی ظرفیت و سایر ابزارهای مالی بورس انرژی نیز می‌توانند برای تأمین مالی و توسعه پروژه‌های صنعت برق مورد استفاده قرار گیرند.