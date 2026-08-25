به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، در دومین روز از هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان‌زایی (COP۱۷) در اولان‌باتور مغولستان، با اشاره به ابعاد فرامرزی پدیده بیابان‌زایی اظهار کرد: این چالش فقط به مرزهای سیاسی یک کشور مربوط نمی شود، بلکه موضوعی فرامرزی و فرابخشی است که امنیت زیست‌محیطی و توسعه پایدار کره زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: می‌توانیم با تقویت اراده جمعی، منابع مشترک را برای محدودسازی بیابان‌زایی بسیج کنیم و در این مسیر، سال ۲۰۲۶ که به نام «سال جهانی مراتع و مرتع‌داری» نام‌گذاری شده است، فرصت مناسبی برای تمرکز بیشتر بر مدیریت پایدار مراتع و مقابله با تخریب سرزمین به شمار می‌رود.

نوری با اشاره به سابقه ایران در حوزه مقابله با بیابان‌زایی گفت: ایران از پیشگامان پیوستن به این کنوانسیون است و در کنار اقدامات گسترده ملی و بین‌المللی، از دانش بومی ارزشمندی در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مراتع و مقابله با بیابان‌زایی برخوردار است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نظام اداری و حفاظتی منابع طبیعی در ایران بیش از ۱۲۰ سال سابقه دارد و در این مدت اقدامات گسترده‌ای برای کنترل و مهار این معضل انجام شده که ایران آمادگی دارد تجربیات و دانش خود را با کشورهای عضو کنوانسیون به اشتراک بگذارد.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز سازمان‌های بین‌المللی از نگاه‌های سیاسی در مسائل زیست‌محیطی تصریح کرد: مقابله با بیابان‌زایی مسئله‌ای جهانی و فارغ از مرزهای سیاسی است و سازمان‌های بین‌المللی باید از نگاه‌های سیاسی فاصله گرفته و بر اساس شاخص‌های فنی، دسترسی عادلانه و برابر کشورهای عضو به ظرفیت‌ها و منابع این نهادها را تضمین کنند.

انرژی و غذای جهان نباید گروگان گرفته شود

نوری با اشاره به تهاجمات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: در این تهاجمات، آمریکا بدون توجه به قواعد بین‌المللی، بخشنامه‌ها و پروتکل‌های الحاقی، زیرساخت‌های مرتبط با امنیت غذایی، غذا و داروی مردم و همچنین منابع طبیعی، مزارع و زیرساخت‌های کشور مورد هدف قرار گرفت.

وی افزود: نیروهایی که مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با بیابان‌زایی را بر عهده داشتند نیز در جریان این تهاجمات جان خود را از دست دادند.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و انرژی نباید به ابزار فشار سیاسی و نظامی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: امروز انرژی و غذای جهان نباید گروگان گرفته شود؛ متأسفانه عده‌ای با زورگویی و استفاده از جنگ و محاصره، مسیر دسترسی ملت‌ها به غذا و انرژی را با محدودیت مواجه می‌کنند.

نوری تأکید کرد: سازمان‌های بین‌المللی در چنین شرایطی مسئولیت و نقش مهمی بر عهده دارند و نباید اجازه دهند غذا و انرژی جهان با جنگ و محاصره به گروگان گرفته شود.