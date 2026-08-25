به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین روز از هفته دولت، پروژه احداث راه روستایی چک‌چک و غدیرکوهی در بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه به طول ۱۶۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال اجرا شده و گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت تردد روستاییان منطقه به شمار می‌رود.

این مراسم با حضور فؤاد مرادزاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه، رمضانی پاسالار، معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری، رحیمی بخشدار شیبکوه و جمعی از مسئولان بخش شیبکوه برگزار شد.

اجرای این طرح، ضمن تسهیل رفت‌وآمد اهالی روستاهای چک‌چک و غدیرکوهی، زمینه ارتقای زیرساخت‌های روستایی و افزایش ایمنی تردد در این منطقه را فراهم خواهد کرد.