به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین روز از هفته دولت، پروژه احداث راه روستایی چکچک و غدیرکوهی در بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه به بهرهبرداری رسید.
این پروژه به طول ۱۶۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال اجرا شده و گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی، بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت تردد روستاییان منطقه به شمار میرود.
این مراسم با حضور فؤاد مرادزاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه، رمضانی پاسالار، معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری، رحیمی بخشدار شیبکوه و جمعی از مسئولان بخش شیبکوه برگزار شد.
اجرای این طرح، ضمن تسهیل رفتوآمد اهالی روستاهای چکچک و غدیرکوهی، زمینه ارتقای زیرساختهای روستایی و افزایش ایمنی تردد در این منطقه را فراهم خواهد کرد.
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