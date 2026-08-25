به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد حسینی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با تشریح آخرین وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان، از تداوم تأمین کودهای مورد نیاز کشاورزان و نبود کمبود در این بخش خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: طی ۵ ماه اخیر، با وجود تغییرات قیمتی و اجرای مصوبات دولت، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی در سطح استان تهران توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران افزود: در دوره جنگ نیز بیش از ۲ هزار تن کود شیمیایی یارانه‌ای در اختیار کشاورزان استان قرار گرفت و روند تأمین نهاده‌ها بدون ایجاد وقفه ادامه پیدا کرد.

ادامه حمایت از کشاورزان با پرداخت یارانه کود

وی در ادامه به سیاست حمایتی دولت برای کاهش هزینه تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای برخی کودهای فسفاته و پتاسه، متناسب با نوع کود، یارانه‌ای در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای کشاورزان واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، کشاورزانی که از تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به خرید کودهای مشمول اقدام کرده‌اند، می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از این حمایت برخوردار شوند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران همچنین از کشاورزان مشمول خواست برای دریافت یارانه، شماره شبای حساب خود در بانک عامل را در سامانه مربوط ثبت کنند.

پرداخت یارانه کود به کشاورزان تهران

وی با اشاره به روند پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵ میلیارد ریال یارانه کود به کشاورزان استان تهران پرداخت شده و مطالبات مربوط به پایان تیرماه تسویه شده است.

وی همچنین از آغاز پرداخت یارانه‌های مربوط به مردادماه خبر داد و تأکید کرد روند پرداخت‌ها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و ضوابط تعیین‌شده ادامه خواهد داشت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در بخش دیگری از این نشست، درباره مسائل مطرح‌شده در مناطق کن و شمیرانات نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: موضوعات مرتبط با مجوزهای لازم و تغییر کاربری‌ها در این مناطق مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: مجوزهای لازم در موارد مطرح‌شده صادر شده و پیگیری موضوعات باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد.

تأمین نهاده‌ها؛ محور حمایت از تولید

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در پایان، تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را از محورهای مهم حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه بر این است که نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی در زمان مناسب در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا روند تولید در استان بدون وقفه ادامه پیدا کند.