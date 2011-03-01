به گزارش خبرنگار مهر، مرجع رسمی شناخته شده برای جلوگیری از فعالیت، تعلیق فعالیت یا انحلال موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بر اساس آنچه که در ماده 24 اساسنامه موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مورد توجه قرار گرفته است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر کلیه فعالیتهای موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اعم از امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و معاملاتی و ... نظارت می کند و در صورت احراز تخلف یک موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی با آن موسسه برخورد می کند.

غلامعلی نادری - مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که پرونده تخلفاتشان در دست بررسی است را اعلام و نوع تخلفاتشان را نیز تشریح کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرونده 12 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در کمیسیون ماده 9 در دست بررسی است که اگر این موسسات به شرایط استانداردی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می خواهد نرسند قطعا دانشجویانشان به دانشگاههای دیگر مهمان می شوند و سپس ظرفیت پذیرش دانشجو در این موسسات صفر می شود.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: وقتی دانشجویان یک موسسه آموزش عالی به موسسات دیگر مهمان شوند و ظرفیت آن موسسه نیز صفر شود، در عمل دیگر پس از مدتی آن موسسه آموزش عالی حالت انحلال پیدا می کند.

وی درباره مواردی که منجر به مطرح شدن پرونده های این 12 موسسه آموزش عالی در کمیسیون ماده 9 شده است به مهر گفت: اختلاف بین هیئت موسس، مشکلات کیفی دانشگاهها از نظر فضای فیزیکی و از نظر کیفیت آموزشی از مواردی بوده که این موسسات دچارش بوده اند.

وی افزود: اگر این موسسات نتوانستند به حد استانداردهای معمولی برسند، ترتیبی اتخاذ می شود که بقیه موسسات بتوانند دانشجویان آنها را بپذیرند.