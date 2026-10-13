به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان‌پور در حاشیه مراسم تحلیف وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار کرد: امروز ۵۰۰ نفر از وکلای مرکز پس از برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند، پروانه وکالت خود را دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته علیه ایران در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی افزود: مستندسازی‌های لازم در این زمینه انجام شده است. همچنین، اخیراً قرار تکمیلی جدیدی در خصوص پرونده میناب از سوی شعبه ۵۵ امور بین‌الملل صادر شد و ۱۴ نفر از کارشناسان مجرب در رشته‌های مختلف برای بررسی ابعاد تخصصی پرونده به میناب اعزام شدند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: مواردی که لازم بود از سوی کارشناسان رشته‌های مختلف بررسی و کارشناسی شود، مورد رسیدگی قرار گرفت و پرونده تکمیل شده است. ان‌شاءالله جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۵ در شعبه ۵۵ امور بین‌الملل تهران و با حضور خانواده‌های معظم شهدای میناب برگزار خواهد شد.

عبدلیان‌پور در تشریح اقدامات بین‌المللی این مرکز نیز گفت: امروز میزبان شمار زیادی از وکلای بین‌المللی از کشور پاکستان هستیم. پیش از این نیز وکلایی از کشورهای آفریقای جنوبی، فرانسه، عراق، لبنان و سایر کشورها به ایران دعوت شده بودند.

وی افزود: پیشنهادهای وکلای بین‌المللی که برای همکاری در پیگیری این پرونده‌ها اعلام آمادگی کرده بودند، دریافت شد و بر اساس پیشنهادهای ارائه‌شده، به جمع‌بندی نهایی رسیدیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: در همین راستا، در دو کشور اروپایی طرح دعوی کرده‌ایم و پیگیری جنایات صورت‌گرفته علیه کشورمان را در محاکم بین‌المللی با جدیت ادامه می‌دهیم.