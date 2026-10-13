صدور ۱۱۴۷ مجوز تغییر کاربری وابسته به کشاورزی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایزانلو ظهر سه‌شنبه در تور رسانه‌ای مدیریت امور اراضی که در گلخانه شیرغانی حسین‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: زمین کشاورزی یک سرمایه و ثروت محدود اما بسیار ارزشمند است و باید با مدیریت صحیح، هم از آن حفاظت کنیم و هم بهره‌وری را در آن افزایش دهیم.

وی در ادامه افزود: مجوزهای تغییر کاربری در دو بخش طرح‌های وابسته به کشاورزی و طرح‌های غیرکشاورزی صادر می‌شود و تمامی پروژه‌های وابسته به کشاورزی از عوارض معاف هستند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: از سال ۹۳ تاکنون ۱۱۴۷ مورد مجوز تغییر کاربری برای فعالیت‌های وابسته به کشاورزی به مساحت ۵۷۱ هکتار صادر شده است.

ایزانلو خاطرنشان کرد: در همین دوره برای طرح‌های غیرکشاورزی نیز مجوزهایی صادر شده که مساحت آن ۲۹۴ هکتار بوده است؛ یعنی مساحت مجوزهای صادرشده برای فعالیت‌های کشاورزی تقریباً دو برابر مساحت مجوزهای غیرکشاورزی است.

وی افزود: در سطح شهرستان شیروان از سال ۹۳ تاکنون ۳۲۴ مورد مجوز به مساحت ۲۲۴ هکتار صادر شده که ۳۹ درصد از کل مساحت مجوزهای استان را شامل می‌شود و نشان‌دهنده پیشگامی این شهرستان در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خصوص مجوزهای گلخانه‌ای گفت: از سال ۹۳ تاکنون ۳۹ مورد مجوز برای طرح‌های گلخانه‌ای به مساحت ۱۵۲ هکتار در استان صادر شده که سهم شیروان ۷۹ مورد به مساحت ۳۵ هکتار بوده است؛ یعنی از نظر تعداد، یک‌چهارم مجوزهای گلخانه‌ای استان مربوط به شهرستان شیروان است.

ایزانلو در پایان با اشاره به ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: نگاه استان و کمیسیون این نیست که مجوز به هر قیمتی صادر شود، بلکه در کنار صدور مجوز، ملاحظات حفاظتی نیز دیده می‌شود تا امنیت غذایی پایدار بماند.