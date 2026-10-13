کاظمی: جنایت میناب در تاریخ ثبت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، در دیدار با اعضای کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ، به‌ویژه شهدای مظلوم میناب، از حضور این کاروان در ایران قدردانی کرد و گفت: به نمایندگی از جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور، با تمام وجود به شما خوشامد می‌گویم.

وی با اشاره به اقدام خودجوش مردم ترکیه برای حضور در ایران اظهار کرد: این اقدام نمادین و ارزشمند، قطعاً در تاریخ ثبت خواهد شد. این سومین حضور مردم ترکیه در ایران است و در نخستین حضور، یک کاروان رسانه‌ای به کشورمان آمد که پیامد این حضور، شلیک موشک‌هایی در عرصه رسانه به سمت دشمن بود.

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از مردم و دولت ترکیه افزود: مردم ترکیه مردمی دوست‌داشتنی و مسئولیت‌پذیر هستند که در عرصه‌های مختلف، از جمله در حمایت از مردم فلسطین، صحنه‌های ارزشمندی از همدلی و همراهی را به نمایش گذاشته‌اند.

کاظمی همچنین از مجموعه‌های سازمان نوسازی مدارس، جامعه خیرین مدرسه‌ساز، سازمان‌های مرتبط و همکاران وزارت امور خارجه که در فراهم‌کردن مقدمات این برنامه مشارکت داشتند، تشکر کرد و گفت: شما ۱۵۰۰ کیلومتر رکاب زده‌اید و اکنون در ایران حضور دارید؛ واقعاً خسته نباشید.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش در تقویت دوستی میان ملت‌ها تصریح کرد: ورزش یکی از عرصه‌های بسیار مهمی است که صرفاً به رقابت محدود نمی‌شود، بلکه همواره پیام‌آور صلح، دوستی، همدلی و همدردی بوده است. مسابقات بین‌المللی و المپیک نیز با همین هدف شکل گرفته‌اند تا مردمانی از پنج قاره جهان در کنار یکدیگر قرار بگیرند و دوستی و مهربانی را تمرین کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: امروز خوشحالیم که شما از طریق این کاروان و در مسیری طولانی، پیام صلح و دوستی را به جهان مخابره می‌کنید. یکی از مهم‌ترین پیام‌های این حرکت، تأکید بر این حقیقت است که مدرسه و محیط علم‌آموزی مکانی امن است و هیچ‌کس نباید به آن تجاوز کند.

کاظمی با اشاره به جنایت صورت‌گرفته در میناب گفت: فاجعه میناب یکی از دردناک‌ترین فجایع جامعه بشری است که به دست دولت‌های جنایتکار، به‌ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، رقم خورد. این رویداد، گواه مظلومیت و حقانیت مردم ایران است.

وی افزود: آمریکا تصور می‌کرد با ارتکاب چنین جنایتی، مردم ایران دچار وحشت می‌شوند و در برابر این کشور تسلیم خواهند شد، اما سخت در اشتباه است. ملت ایران تا آخرین قطره خون در برابر آمریکا ایستادگی خواهد کرد و انتقام خون شهدای مظلوم را از آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد گرفت.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه با تأکید بر اینکه محکومیت جهانی این جنایت خود نوعی انتقام است، اظهار کرد: همان‌طور که شما از این جنایت متنفرید و با حضور خود همبستگی‌تان را اعلام می‌کنید، مردم دنیا نیز از آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی متنفرند و خواهند بود. این نفرت جهانی، بزرگ‌ترین انتقام است.

کاظمی با اشاره به مشارکت خیرین و مردم ترکیه در ساخت مدارس در ایران گفت: با همت مردم و خیرین، از جمله مردم ترکیه، بسیاری از مدارس ساخته شده‌اند. در همین راستا، با حضور مسئولان، کلنگ احداث یک مجتمع آموزشی از سوی مردم ترکیه در میناب به زمین زده شد و اکنون ساخت آن در حال انجام است.

وی این اقدام را پیام‌آور ایستادگی ملت ایران دانست و افزود: هیچ کشوری در دنیا چنین قدرتی نداشته است که در برابر دو ابرقدرت جهان ایستادگی کند و آنها را به استیصال بکشاند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به پیام‌های همدردی مردم ترکیه گفت: وقتی شما چند هزار نامه و نقاشی برای مردم ایران به همراه آورده‌اید، به این معناست که نماینده یک ملت بزرگ هستید. مردم ایران نیز مردم ترکیه را بسیار دوست دارند و برای ایستادگی، مهمان‌نوازی و همدردی آنها با مردم فلسطین، ملت‌های مظلوم جهان و مردم ایران ارزش قائل‌اند.

کاظمی در پایان از اعضای این کاروان خواست با مشاهده مناطق آسیب‌دیده و انتقال واقعیت‌ها به افکار عمومی جهان، از ظرفیت‌های رسانه‌ای خود برای بازتاب جنایت‌های آمریکا و ایستادگی مردم ایران استفاده کنند و گفت: امیدوارم در این سفر، صحنه‌های محبت و مهمان‌نوازی مردم ایران و همچنین جنایت‌های آمریکا در شهرهای کشور، به‌ویژه میناب و لامرد، را ببینید و این واقعیت‌ها را به ملت‌های جهان مخابره کنید.

وی در پایان برای اعضای کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه آرزوی سلامتی کرد و ابراز امیدواری کرد این سفر طولانی با خاطراتی سرشار از مهربانی، صفا و صمیمیت به پایان برسد.