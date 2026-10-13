حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار شبکه المنار از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک شقرا در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه وادی السلوقی در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند.

گفتنی است که روز گذشته وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاامروز بر اثر حملات رژیم صهیونیستی، ۴ هزار و ۳۸۹ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۴۲۴ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان بیان کرد که آمار کلی شهدا و مجروحان از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تا امروز نیز به ۸ هزار و ۹۵۶ شهید و ۳۰ هزار و ۶۶۰ زخمی رسیده است.

شمار شهدا و مجروحان کادر بهداشت و درمان از دوم مارس تاکنون ۱۳۵ شهید و ۴۱۶ مجروح است که ناشی از۱۸۰حمله ارتش دشمن اسرائیلی به امدادگران و کادر بهداشت و درمان است.