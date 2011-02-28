به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای بعدازظهر دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران گفت: طی هفته گذشته در شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و خراسان جنوبی تعدادی از افرادی که در زمینه مواد مخدر فعالیت داشتند طبق قانون محکوم به اعدام شده و حکم آنان اجرا شد.

اعدام چهار نفر به جرم حمل 300 کیلوگرم هروئین

وی افزود: در این میان چهار نفر از افرادی که اقدام به حمل 300 کیلوگرم هروئین کرده بودند اعدام شدند.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه مصمم است تا با افرادی که آرامش مردم را بر هم زده و شرارت می‌کنند به طور قاطع برخورد کند بر همین اساس برای چهار نفر از افرادی که در تهران و پاکدشت اقدام به آدم ربایی و تجاوز به عنف کرده بودند حکم اعدام صادر شد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید و در حال طی مراحل پایانی است.

وی افزود: همچنین در تربت حیدریه نیز فردی که اقدام به آزار و اذیت کرده بود حکم اعدامش در دیوان عالی به تایید رسید.

وی تصریح کرد:‌ در استان قزوین نیز فردی که پنج نفر را پس از آزار و اذیت به قتل رسانده بود حکم اعدام وی صادر و تایید شد و همچنین در استان اصفهان نیز حکم افرادی که اقدام به سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت کرده بودند به سرعت صادر شد ولی هنوز به طور قطعی تایید نشده است.

وی گفت: مورد دیگر نیز در مشهد بود که افرادی با سرقت مسلحانه اقدام به ایجاد رعب و وحشت کرده بودند که حکم آنان نیز صادر شد.

وی با اشاره به پرونده عقرب سیاه گفت: این فرد جرایم متعددی را مرتکب شده بود که در برخی موارد به 10 سال زندان، شلاق و جزای نقدی محکوم شد که این حکم در حال اجراست.

وی گفت: عقرب سیاه اتهامات دیگری نیز داشت که در زمینه تجاوز به عنف و آدم ربایی بود که وی از این اتهامات تبرئه شد و رئیس قوه قضائیه نیز پس از پیگیری دقیق پرونده نسبت به تبرئه وی اعتراض کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌این حکم با شکایت دادستان و یا اعتراض شکات قابل تجدید نظر است که این موضوع در حال پیگیری است.

وی با اشاره به پرونده‌های زمین خواری گفت: با افرادی که با جعل اسناد زمین‌های دولتی و یا زمین‌های مصادره شده اقدام به زمین خواری می‌کنند به صورت جدی برخورد می شوند.

اژه ای تصریح کرد: دو پرونده در خصوص زمین خواری در قزوین و کرج بود که کیفرخواست پرونده کرج صادر شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: پرونده زمین خواری در قزوین نیز به تازگی رسیدگی آن شروع شده و افرادی نیز در این خصوص دستگیر شدند که برخی از آنان کارمندان اداره ثبت بودند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نگرانی‌های موجود در خصوص ورود مواد مخدر به زندان‌ها گفت: اقدامات خوبی در این خصوص از سوی سازمان زندان‌ها انجام شده که بعد از این نیز باید این اقدامات دنبال شود.

اژه ای گفت:‌ تعدادی از افرادی که با ترفندهای مختلف اقدام به ورود مواد مخدر به زندان‌ها می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند و حتی برخی از آنان نیز حکم اعدام دریافت کردند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به فعالیت افرادی در بیرون مرزها در رسانه های ضد انقلاب و شایعه پراکنی بر علیه مقامات ارشد نظام، گفت: افرادی که مرتکب چنین جرایمی می شوند چه تبعه ایرانی باشند و چه خارجی می توان آنان را تحت تعقیب قرار دارد.

وی ادامه داد: بسیاری از اتباع ایرانی خارج از کشور ذلیلانه با آمریکا و اسرائیل همکاری کرده و روسیاهی برای خود باقی می گذارند. با این حال پرونده ای در دادستانی تهران برای این افراد تشکیل می شود تا تحت تعقیب قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر این افراد وارد کشور شوند در داخل مجازات می شوند و در غیر این صورت نیز در خارج از کشور از طریق مراجع بین المللی مورد تعقیب قرار می گیرند.

بیشتر متهمان این پرونده شفق و نگین غرب در زندان هستند

اژه ای با اشاره به پرونده شفق و نگین غرب گفت: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا مردم به حقشان در این پرونده ها برسند.

وی گفت: بیشتر متهمان این پرونده در زندان هستند و برای قوه قضائیه بسیار آسان بود که حکم آنان را صادر کند اما قوه قضائیه به دنبال این بود که مردم به حقشان برسند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه در این دو پرونده، رئیس دادگستری تهران، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران و تمامی قضات پرونده را احظار کرد و قاضی جدیدی برای رسیدگی به این پرونده منصوب کرد تا مردم به طور کامل به حقشان برسند.

وی گفت: پرونده اکنون در مراحل فعال و خوبی است و امیدواریم به زودی شاکیان به حقوق خود برسند.

اژه ای گفت: در این دو پرونده اموال مشخص و دیون متهمان با نهادها و مردم تعیین شده است. بر همین اساس طبق برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می شود شاکیان در چارچوب مقررات به حق خود برسند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر 509 نفر از شاکیان به همراه متهمان فراخوان شدها ند و به قراردادهای آنان رسیدگی شده و پروژه ها شروع به تحویل دادن به آنها شده است.

وی گفت: تعدادی از افراد منازل خود را تحویل گرفته و تعدادی نیز تا آخر فروردین و یا نهایتا تا اواسط اردیبهشت ماه منازل خود را تحویل می گیرند.

اژه ای گفت: در مرحله بعد 900 شاکی دیگر فراخوان شده و تحویل منازلشان آغاز می شود.

پرونده بیمه ایران هنوز تکمیل نشده است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده بیمه ایران و اظهار 54 متهم این پرونده گفت: این پرونده هنوز تکمیل نشده است زیرا علاوه بر این 54 متهم، متهم دیگری نیز دارد ولی کیفرخواست برای 54 متهم فعلی صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.