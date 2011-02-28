به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نشست علمی- تخصصی به همت گروه معرفتشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری گروه جامعهشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.
بر پایه این گزارش این نشست با هدف تشریح مفهوم معرفت و جامعه در اندیشههای علامه طباطبایی (ره) و ارتباط میان آنها از دیدگاه ایشان، در تالار معرفت پژوهشگاه برگزار میگردد.
همچنین حجت الاسلام حسین اژدریزاده، پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان سخنران، حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد و حجت الاسلام دکتر پارسانیا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به عنوان دبیر علمی در نشست رابطه معرفت و جامعه از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) حضور خواهند داشت.
بر پایه این گزارش این نشست تخصصی صبح چهارشنبه 11 اسفندماه با حضور جمعی از نخبگان معرفتشناسی و جامعهشناسی در تالار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار میگردد.
لازم به ذکر است شرکت در این نشست برای عموم علاقمندان آزاد میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: نشست رابطه معرفت و جامعه از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) به همت گروه معرفتشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نشست علمی- تخصصی به همت گروه معرفتشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری گروه جامعهشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.
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