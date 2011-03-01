کتاب قذافی در نمایشگاه مسقط عرضه نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، به رغم تحولات اخیر در لیبی و اعتراض گسترده شهروندان این کشور نسبت به حکومت قذافی، لیبی در نمایشگاه کتاب مسقط در کشور عمان شرکت کرده است.

در بخش مربوط به لیبی در این نمایشگاه "کتاب سبز" معمر قذافی به نمایش درنیامده است و این مسئله توجه بازدیدکنندگان از این نمایشگاه را به خود جلب کرد.

عمران الحکیمی مسئول بخش کتاب‌های لیبی نمایشگاه مسقط درباره دلیل عرضه نشدن "کتاب سبز" معمر قذافی گفت: این کتاب را تمام کرده‌ایم.