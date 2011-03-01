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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

کتاب قذافی در نمایشگاه مسقط عرضه نشد

کتاب قذافی در نمایشگاه مسقط عرضه نشد

لیبی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسقط شرکت کرد اما "کتاب سبز" معمر قذافی رهبر این کشور به نمایش درنیامد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، به رغم تحولات اخیر در لیبی و اعتراض گسترده شهروندان این کشور نسبت به حکومت قذافی، لیبی در نمایشگاه کتاب مسقط در کشور عمان شرکت کرده است.

در بخش مربوط به لیبی در این نمایشگاه "کتاب سبز" معمر قذافی به نمایش درنیامده است و این مسئله توجه بازدیدکنندگان از این نمایشگاه را به خود جلب کرد.

عمران الحکیمی مسئول بخش کتاب‌های لیبی نمایشگاه مسقط درباره دلیل عرضه نشدن "کتاب سبز" معمر قذافی گفت: این کتاب را تمام کرده‌ایم.
 
کتاب سبز معمر قذافی  دربردارنده امضای قذافی است و نظریه تفکر جهانی وی را مطرح می‌کند.
 
کد مطلب 1264043

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