1800 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی به آبیاری تحت فشار مجهز شد

سیدخلیل هاشمی در حاشیه جلسه کمیته هدفمندکردن یارانه ها در بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اشاره به اینکه بیش از 92 درصد تولید محصولات در بخش کشاورزی وابسته به آبیاری است، گفت : پرونده شش هزار هکتار دیگر از اراضی استان جهت مجهز شدن به آبیاری تحت فشار در دست اقدام است .

هاشمی کمبود منابع آبی را یکی از مهمترین موانع توسعه کشاورزی در استان دانست و گفت: مصرف بهینه آب کشاورزی، راهکارهای مدیریت مصرف آب کشاورزی و نقش نظام ترویج کشاورزی در مدیریت آب توسط کشاورزان به شدت توسط این مدیریت پیگیری می شود و جهت مدیریت مصرف آب کشاورزی، راهکارهای زراعی، تشکیلاتی، مدیریتی، فنی و مدیریت مشارکتی آبیاری به بهره برداران ارائه می شود.

وی ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت کشاورزان در زمینه ی چگونگی و نحوه انجام مدیریت آب کشاورزی را یکی از راهکارهای مؤثر جهت رسیدن به اهداف مدیریت آب کشاورزی دانست و گفت: دفتر ترویج کشاورزی سازمان با قابلیت بکارگیری راهکارهای عملی و اجرایی جهت بهینه سازی مصرف آب کشاورزان توسط کشاورزان و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در راستای کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند.

سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان بهینه سازی مصرف انرژی و آب را از مصادیق بسته های حمایتی در راستای هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد و افزود: افزایش تولیدات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی و دستیابی به توسعه پایدار بدون اصلاح شیوه های آبیاری سنتی امکان پذیر نخواهد بود.

هاشمی با اشاره به اینکه در بخش آب کشاورزی اطلاع از مقدار آب موجود در یک سال زراعی، پیش بینی نوسانات میزان آب و برآورد احتمالی آن در طول سال زراعی، نحوه انتقال، توزیع، مصرف و همچنین محل تحویل آب به بهره برداران حائز اهمیت است، افزود: در این زمینه یکی از کارهای اصلی و مهمی که در دستور کار مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته، تحویل حجمی آب است.

وی ضمن یادآوری اینکه به اینکه سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی کشور در راستای تحقق بند ط تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه کشور تهیه و پس از تصویب توسط هیئت وزیران در سال 1377 به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده بود، ادامه داد: در حال حاضر این سند ملاک محاسبه میزان تحویل حجمی آب به بهره برادران در زیر بخش های زراعت و باغبانی قرار دارد.

سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه در ادامه برنامه دوم توسعه کشور در ماده 107 قانون برنامه سوم نیز با تاکید بر بهره گیری از سند ملی تهیه شده و همچنین در بند الف ماده 17 قانون برنامه چهارم بر ارتقاء کارآیی مصرف آب به لزوم بهره برداری از این سند اشاره شده افزود: مهمترین شاخص بهره وری آب در کشاورزی است که نوعی رابطه کمی بین رشد گیاه و مصرف آب بوده و تولید را به ازای هر واحد آب مصرف شده نشان می دهد، اما بدون توجه به فعالیتهای مهندسی و کاربرد فنون آبیاری و بهبود راندمانهای آبیاری، بهره وری آب افزایش نخواهد یافت.