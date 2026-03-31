۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

ترویج انتقال دانش و فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی مازندران

ساری - سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:انتقال دانش و فناوری‌های نوین می‌تواند در ارتقای دانش و توانمندی‌های کشاورزی نقشی مؤثر ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری عصر سه‌شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت ترویج با تأکید بر نقش کلیدی ترویج در توسعه بخش کشاورزی گفت: انتقال دانش و فناوری‌های نوین می‌تواند در ارتقای دانش و توانمندی‌های کشاورزی نقشی مؤثر ایفا کند.

وی ادامه داد: ترویج تنها انتقال دانش نیست: بلکه ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دانش‌بنیان‌ها و کشاورزان پیشرو نیز از الزامات اصلی در تحقق سیاست‌های کلان کشور در این حوزه است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی مازندران، علی طاهری امیری، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت ویژه مدیریت ترویج در بخش کشاورزی گفت: مدیریت هماهنگی ترویج از پرحجم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های سازمان است که نزدیک به ۴۰ درصد از کارکنان سازمان با این حوزه ارتباط مستقیم دارند.

طاهری امیری همچنین بر لزوم انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی مدیریت ترویج، انتقال دانش و فناوری‌های نوین به تولیدکنندگان است که در بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مؤثر خواهد بود.

وی در ادامه به برنامه‌های واگذاری فعالیت‌های برخی مراکز جهاد کشاورزی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این اقدامات با هدف بهبود کیفیت خدمات به کشاورزان و تقویت نظارت‌های جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

مهدی خلیلی، سرپرست جدید مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم ایجاد تحول در این حوزه گفت: مدیریت ترویج باید با توجه به نیازهای روز کشاورزان و تحولات فناوری، به‌روزرسانی شود و خدمات مؤثرتری به بهره‌برداران ارائه گردد.

وی افزود: مازندران که به‌عنوان نگین کشاورزی ایران شناخته می‌شود، باید در این عرصه نیز توانمندی‌های خود را بیش از پیش نشان دهد و جایگاه خود را در بخش کشاورزی کشور تقویت کند.

در پایان این مراسم، محمدحسین بابایی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از دستاوردهای مدیریت ترویج در سال‌های گذشته سخن گفت و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق اهداف بخش کشاورزی استان تأکید کرد.

