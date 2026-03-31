به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیمورییانسری عصر سهشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت ترویج با تأکید بر نقش کلیدی ترویج در توسعه بخش کشاورزی گفت: انتقال دانش و فناوریهای نوین میتواند در ارتقای دانش و توانمندیهای کشاورزی نقشی مؤثر ایفا کند.
وی ادامه داد: ترویج تنها انتقال دانش نیست: بلکه ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، دانشبنیانها و کشاورزان پیشرو نیز از الزامات اصلی در تحقق سیاستهای کلان کشور در این حوزه است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی مازندران، علی طاهری امیری، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت ویژه مدیریت ترویج در بخش کشاورزی گفت: مدیریت هماهنگی ترویج از پرحجمترین و کلیدیترین بخشهای سازمان است که نزدیک به ۴۰ درصد از کارکنان سازمان با این حوزه ارتباط مستقیم دارند.
طاهری امیری همچنین بر لزوم انتقال یافتههای علمی به بهرهبرداران تأکید کرد و افزود: یکی از مأموریتهای اصلی مدیریت ترویج، انتقال دانش و فناوریهای نوین به تولیدکنندگان است که در بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی مؤثر خواهد بود.
وی در ادامه به برنامههای واگذاری فعالیتهای برخی مراکز جهاد کشاورزی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این اقدامات با هدف بهبود کیفیت خدمات به کشاورزان و تقویت نظارتهای جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.
مهدی خلیلی، سرپرست جدید مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم ایجاد تحول در این حوزه گفت: مدیریت ترویج باید با توجه به نیازهای روز کشاورزان و تحولات فناوری، بهروزرسانی شود و خدمات مؤثرتری به بهرهبرداران ارائه گردد.
وی افزود: مازندران که بهعنوان نگین کشاورزی ایران شناخته میشود، باید در این عرصه نیز توانمندیهای خود را بیش از پیش نشان دهد و جایگاه خود را در بخش کشاورزی کشور تقویت کند.
در پایان این مراسم، محمدحسین بابایی سرپرست معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از دستاوردهای مدیریت ترویج در سالهای گذشته سخن گفت و بر لزوم برنامهریزی دقیق برای تحقق اهداف بخش کشاورزی استان تأکید کرد.
