برقراری پروازهای جدید از فرودگاه رشت به سه مقصد جدید گردشگری

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 27 اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی 14 مورد پرواز رفت و برگشت در مسیر هوایی رشت به شیراز، کیش و ایروان اضافه خواهد شد.

وی عنوان کرد: در ایام نوروز علاوه بر 72 پرواز هفتگی، 14 مورد پرواز رفت و برگشت اضافه شده است که مسیر هوایی کیش در روزهای 27 اسفند، اول فروردین، پنجم فروردین، هشتم فروردین، و 12 فروردین از فرودگاه رشت انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه گیلان درادامه به مسیر هوایی رشت به شیراز اشاره کرد و گفت: روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هرهفته از فرودگاه رشت به شیراز پرواز داریم که در ایام نوروز روزهای 27 اسفند و دوم فروردین به این مسیر اضافه خواهد شد.

وی به برقراری چهار پرواز خارجی فوق العاده در ایام نوروز از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به ایروان اشاره کرد و افزود: در روز های 27 اسفند، دوم فروردین، شش فروردین و 10 فروردین این پرواز ها انجام خواهد شد.

رضوانی همچنین از آمادگی فرودگاه رشت با تعیین کشیک مدیریت درهمه ایام نوروز برای پاسخگویی به مشکلات احتمالی مسافران هوایی گیلان خبر داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پروازهای داخلی از فرودگاه رشت به مقاصد تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، عسلویه، اهواز و پرواز خارجی به دمشق انجام می شود.