آروند دشت‌آرای درباره زمان و مکان اجرای عمومی نمایش "کمی تاب بخوریم" به خبرنگار مهر گفت: این نمایش را از نیمه دوم فروردین‌ماه سال 90 در سالن متحرکی که قرار است راه‌اندازی شود در قالب اجرای عمومی به صحنه می‌بریم. سازه متحرک جدید که توسط گروه هنرهای معاصر "ویرگول" با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی طراحی و ساخته شده است.



سرپرست گروه هنرهای معاصر "ویرگول" درباره تغییرات موجود در اجرای عمومی "کمی تاب بخوریم" نسبت به اجرای آن در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر افزود: در گروه بازیگری تغییری ایجاد نمی‌شود ولی در اجرا تغییراتی را خواهیم داشت.











نمایش "کمی تاب بخوریم" جدیدترین اثر گروه‌ هنرهای معاصر "ویرگول" در بخش مهمان بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه برد. این نمایش اولین نمایش تولیدی در ایران است که با استفاده از تکنولوژی و امکانات فنی و استفاده از تاب‌هایی متحرک روی زمین اجرا نمی‌شود.



محمد چرمشیر نویسنده این اثر نمایشی است و بیژن افشار، پانته آبهرام، رویا تیموریان، بابک حمیدیان، سینا رازانی، امیرحسین رستمی، علی سرابی، سیامک صفری، طناز طباطبایی و سهیلا گلستانی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.



همچنین گروه هنرهای معاصر "ویرگول" سالنی متحرک را برای اجرای این نمایش طراحی و ساخته‌اند که این سازه اولین سالن متحرک تئاتر در ایران است که با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی ساخته شده است.