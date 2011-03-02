مردمی بودن راز ماندگاری نوروز است

دکتر منوچهر صانعی دره‎بیدی درمورد شاخصهایی که نوروز را در میان جشنهای دیگر فرهنگها ممتاز و منجصر به فرد می‌کند به خبرنگارمهر گفت: نوروز تنها جشنی است که اول سال طبیعی یعنی مصادف با بهار طبیعت و شاداب و ترو تازه شدن آن آغاز می‏شود. دوم اینکه این جشن در فرهنگ ایرانی پیوند محکمی با خیرخواهی و خیراندیشی و بطور کل با خیر دارد که در اساطیر اعتقاد به آن داشته‏اند.

وی افزود: نوروز تنها جشن ایرانیها نبوده است و جشن سده و مهرگان و جشنهای دیگری داشته‏ایم که همگی خاصیت نوروز را داشتند و تا حکومت صفوی در ایران برگزار می‎شدند و امیدوارم که دوباره احیا شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درمورد راز ماندگاری نوروز در دیارمان همچنین اظهارداشت: اینکه نوروز جشن مردمی و غیر فرمایشی است یعنی از سوی هیچ دولتی یا نظام سیاسی یا حزبی به مناسبت یک چیزی راه‎اندازی نشده بلکه مردم آن را آزادانه و بدون اجباربرپا می‎کنند این راز ماندگاری نوروز است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی درمورد اینکه تاچه اندازه می‏توان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت گفت: تا حدود زیادی. براساس اسناد تاریخی‏ای که برجای مانده، ایرانیان ملتی با نشاط بوده‏اند و فرهنگ ایرانی سرشار از نشاط و شادی بوده ‏است. در ایران باستان فقط سالروز مرگ سیاوش عزای عمومی اعلام می‎شده و برای هر سی روز ماه نامگذاری کرده و آغاز هرماه را جشن می‎گرفتند که این شادیها در عید نوروز متبلور شده است.

این نویسنده و مترجم درپایان یادآورشد: هفت سین باقی مانده یادگاری از امشاسپندان هفت گانه است که نماینده شجاعت،پاکی،دلاوری و سعادت بودند و خلاصه اینکه این مراسم تأمین کننده سلامت زندگی انسان هستند. از این جهت تا حدود زیادی معرف فرهنگ ایرانی البته اگر درست اجرا شوند هستند. بطور مثال آئین چهارشنبه سوری که مردم از آتش می‎پریدند در بیست سال اخیر تبدیل به انفجار نارنجک و بمب شده است که انحراف از هدف اصلی‏اش است. بنابراین اگر این مراسم درست اجرا شود ملتهای دیگر هم از ما تقلید می‎کنند. همچنانکه سازمان ملل نوروز را بعنوان یک جشن فرا ملی پذیرفته است.