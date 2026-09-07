به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: راهداری در دو بخش محوری شامل فعالیت‌های اجرایی توسط نیروهای اداره و پروژه‌های پیمانی که از محل اعتبارات استان تأمین اعتبار می‌شوند، انجام می‌شود.

وی افزود: طی دو سال گذشته اقدامات عملیاتی متعددی در حوزه راهداری انجام شده که از جمله آنها می‌توان به اصلاح و نگهداری محورهای مواصلاتی، رسیدگی به حریم راه‌ها، صدور مجوز نصب تابلوها و اجرای عملیات مختلف ایمنی و نگهداری اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بخش روکش آسفالت، با توجه به خرابی برخی محورهای استان، عملیات روکش گرم آسفالت با ضخامت حدود پنج تا شش سانتی‌متر در برخی مسیرها در حال اجرا است.

خدابخشی با اشاره به اجرای اقدامات حفاظتی در محورهای مواصلاتی استان گفت: اجرای این اقدامات با هدف حفاظت از راه‌ها و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای انجام می‌شود تا محورهای مواصلاتی در فصل زمستان نیز شرایط مناسب‌تری داشته باشند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم راهداری، اجرای خط‌کشی محورهای مواصلاتی است که با توجه به شرایط استان، تلاش می‌کنیم بیشترین میزان خط‌کشی مورد نیاز در محورهای استان انجام شود. این عملیات در بخش‌های مختلف در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری همچنین از اجرای طرح‌های روشنایی و نگهداری تأسیسات جاده‌ای خبر داد و گفت: در حوزه محورهای فرعی و راه‌های روستایی، محدودیت اعتباری بیشتری وجود دارد و لازم است برای ارتقای وضعیت این مسیرها توجه بیشتری به تأمین اعتبارات شود.

خدابخشی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی استان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از راه‌های روستایی همچنان نیازمند اجرای عملیات بهسازی و آسفالت هستند و اعتبارات موجود پاسخگوی همه نیازهای این حوزه نیست.

وی در ادامه به وضعیت سامانه‌های نظارت تصویری و ثبت تخلفات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ سامانه ثبت تخلفات و نظارت در محورهای استان فعال است و در سنوات گذشته نیز برای توسعه این سامانه‌ها اقدامات و قراردادهایی انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: برای اجرای ۳۶ سامانه جدید ثبت تخلفات سرعت نیز قراردادی به ارزش حدود ۱۳ میلیارد تومان منعقد شده است که با بهره‌برداری از این سامانه‌ها، نظارت بر سرعت خودروها و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی افزایش خواهد یافت.

خدابخشی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از فعالان حوزه حمل‌ونقل کالا گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین ایام ماه رمضان، رانندگان و فعالان بخش حمل‌ونقل کالا همکاری و همراهی قابل توجهی داشتند که لازم است از تلاش‌های این عزیزان قدردانی شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت بخش حمل‌ونقل مسافر در استان گفت: در حال حاضر ۵۸ شرکت در حوزه جابه‌جایی مسافر در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارند و سالانه حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر توسط این بخش جابه‌جا و خدمات‌رسانی می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: استان برای ارتقای ایمنی و ساماندهی محورهای مواصلاتی، نیازمند تأمین اعتبارات مناسب و اجرای طرح‌های زیرساختی در بخش‌های مختلف راهداری و حمل‌ونقل است.