پوراحمدی: افزایش نرخ بیمه تکمیلی هنرمندان به ۸۰ تا ۹۰ درصد محدود شد

سیدمجید پوراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت بیمه تکمیلی هنرمندان اظهار کرد: تعرفههای پزشکی که هر سال از سوی وزارت بهداشت اعلام میشود، حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و بیمه هنرمندان در صندوق هنر نیز یک بیمه خسارتی است که میزان خسارت آن در سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده است.
وی افزود: همزمان با افزایش هزینههای درمان، صندوق اعتباری هنر بر اساس بررسیهای کارشناسی و متناسب با نیازهای مطرحشده از سوی هنرمندان، تعهدات برخی خدمات بیمهای را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ادامه داد: در جدول جدید تعهدات، خدماتی از جمله دندانپزشکی، ویزیت، دارو، خدمات چشم و عینک افزایش یافته و برخی خدمات نیز بدون سقف در نظر گرفته شده است. به همین دلیل، مجموعه این تغییرات به طور طبیعی میتوانست افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی هزینه بیمه را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد: در مرحله اعلام نرخ از سوی بیمه مرکزی، عددی نزدیک به ۳۰۰ درصد مطرح شد، اما با مذاکرات انجامشده با مجموعه بیمه، تخفیف قابل توجهی حاصل شد و در نهایت افزایش نرخ بیمه تکمیلی هنرمندان به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد رسید.
پوراحمدی با اشاره به نقش حمایتی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تأمین هزینه بیمه هنرمندان گفت: بخش قابل توجهی از هزینههای بیمه از طریق صندوق اعتباری هنر پرداخت میشود تا فشار مالی ناشی از افزایش هزینههای بیمه برای هنرمندان کاهش یابد.
وی درباره طرحهای بیمه تکمیلی هنرمندان گفت: طرح آرامش بیشترین تقاضا را در میان هنرمندان دارد و در این طرح، ۵۵ درصد هزینه جدید بیمه را صندوق اعتباری هنر پرداخت میکند و ۴۵ درصد بر عهده هنرمند است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ادامه داد: بر اساس نرخهای پیشبینیشده، سهم پرداختی هنرمند در طرح آرامش حدود ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال خواهد بود و سهم صندوق نیز برای هر فرد حدود ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
وی با اشاره به افزایش هزینه پرداختی هنرمندان نسبت به سال گذشته افزود: اگرچه سهم پرداختی هنرمندان افزایش یافته است، همزمان سطح تعهدات بیمهای نیز ارتقا پیدا کرده و خدماتی مانند دندانپزشکی، دارو، ویزیت و عینک به شکل گستردهتری در پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
پوراحمدی تأکید کرد: ممکن است افزایش سهم پرداختی برای برخی هنرمندان که توان مالی کمتری دارند دشوار باشد، اما سطح خدمات ارائهشده و میزان پوشش درمانی بیمه نیز افزایش پیدا کرده است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه با اشاره به میزان استفاده برخی هنرمندان از خدمات بیمه تکمیلی گفت: در طول سال گذشته، یک هنرمند بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از خدمات درمانی استفاده کرده است. نفر دوم بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نفر سوم حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از خدمات بیمهای استفاده کردهاند.
وی افزود: این موارد عمدتاً مربوط به هنرمندان حوزه سینما بوده و در حوزه تئاتر نیز موردی با استفاده حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از خدمات درمانی وجود داشته است.
پوراحمدی با بیان اینکه بیماری و هزینههای درمانی برای برخی هنرمندان میتواند هزینههای بسیار سنگینی ایجاد کند، اظهار کرد: پوشش بیمه تکمیلی از این منظر اهمیت زیادی دارد و بخشی از هزینههای آن نیز با حمایت دولت و صندوق اعتباری هنر تأمین میشود.
وی همچنین درباره احتمال اضافه شدن خدمات مرتبط با اعصاب و روان و مشاوره به پوشش بیمه تکمیلی هنرمندان گفت: مذاکرات در این زمینه هنوز نهایی نشده و موضوع همچنان در حال بررسی است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ادامه داد: مذاکرات فنی درباره این موضوع در حال انجام است و قرار است در روز شنبه تعیین تکلیف شود. امکان پوشش کامل این خدمات نیز در حال بررسی است و پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات میتوان درباره نحوه اجرای آن تصمیمگیری کرد.
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