مبارزه با اعتیاد نیازمند بسیج عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی معصوم بیگی در جلسه هماهنگی مبارزه با اعتیاد استان همدان اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر خواست نظام و مردم است و با توجه به دغدغه نیروی انتظامی در این زمینه اجرای طرح مبارزه با اعتیاد به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود.

معصوم بیگی اظهار داشت: پیشگیری، درمان و مقابله سه ضلع راهبرد مهار مواد مخدر هستند که در برنامه پنجم نیز مدنظر قرار گرفته‌اند.

معتادان در حال ترک شناسنامه دار می شوند

وی افزود: حمایت و بیمه کردن معتادان در حال ترک اعتیاد و شناسنامه‌دار کردن آنها از بحث‌های موردنظر در این طرح است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر نیز در این جلسه گفت: طرح مبارزه با اعتیاد در سطح کشور به عنوان نمونه در پنج شهرستان فلاورجان، قائم شهر، شهر قدس، کرمانشاه و ملایر به اجرا درمی‌آید.

حسن خیریان پور افزود: محور طرح، بعد فرهنگی و پیشگیری دارد و درباره اقشار مختلف مردم برنامه‌ریزی می‌شود.

وی یادآور شد: اجرای این طرح در این پنج شهرستان تحت عنوان مبارزه همه جانبه و بسیج همه امکانات در جهت مبارزه با اعتیاد صورت می‌گیرد و طرح برتر برای تمام کشور تعمیم می‌یابد.

خیریان پور اظهار داشت: بسیج به عنوان یک نیروی فراگیر در همه اقشار و صنوف می‌تواند متولی اثرگذاری در اجرای طرح باشد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی وضعیت موجود، شناسایی ظرفیت‌های مثبت و منفی هر شهرستان، شناسایی مخاطبان، شناسایی محیط‌های ویژه، تولید محتوا و برنامه، آگاه‌سازی و انگیزه دادن همگانی، محاصره روانی در سطح جامعه برای معتادان، ایجاد شعارهای مناسب، پیشگیری و آگاه سازی و برخورد تند از مراحل اجرای این طرح است.

50 درصد زندانیان ملایر محکومان مواد مخدر هستند

معاون استاندار همدان با اشاره به اینکه حدود 50 درصد زندانی‌ها در شهرستان ملایر مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، گفت: بسیاری از ناهنجاری‌ها ریشه در اعتیاد دارد و با اجرای این طرح اقدام مؤثری در خصوص ایمن سازی جامعه انجام می‌شود.

وی یادآور شد: هدف و روند طرح به صورت بسیجی است و در این عرصه نباید منتظر اعتبار ویژه باشیم و باید با بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود طرح را پیش ببریم.

خیریان پور افزود: برای کاهش هزینه و از بین بردن تبعات ترک اعتیاد در کمپ‌ها محور کار در این طرح بر اساس ترک اعتیاد در منازل بنا شده است.