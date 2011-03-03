84 تالاب با اهمیت در ایران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد باقر نبوی شامگاه چهارشنبه در دومین همایش ملی تالاب های ایران احداث سد برروی رودخانه ها و کاهش آب ورودی به تالاب ها، ورود فاضلاب های شهری، کشاورزی و صنعتی و زهکشی و خشک کردن به منظور استفاده زمین کشاورزی را از جمله مهمترین چالش های پیش روی تالاب های ایران برشمرد.

وی یادآور شد: کنوانسیون 1971 رامسر به عنوان نخستین کنوانسیون بین المللی در زمینه حفظ تالاب ها 40 سال گذشته در این شهر بنیان نهاده شد که براساس آن کشورهای جهان بر ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و اجتماعی با حفاظت از محیط زیست ملزم شدند.



رئیس سازمان محیط زیست استان خوزستان نیز در این مراسم تالاب را میراث و گنجینه با ارزش از نعمات طبیعی دانست و افزود: تعامل مثبت دستگاه های مختلف اجرایی و تدوین و اجرای توافق نامه های بین المللی و فرامنطقه ای می تواند گوشه ای از غفلت هایی که در طول دهه های اخیر درحفاظت از تالاب ها داشته ایم را جبران نماید.



تورج همتی به تغییر هویت تالاب های مهم ایران و جهان به دلیل دستکاری ها و عوامل انسانی اشاره کرد و افزود: نابودی پوشش گیاهی، فضای سبز و زیستگاه طبیعی تالاب های ایران موجب شده تا بسیاری از تالاب ها منشاء و خاستگاه طوفان های شدید در مناطقی از کشور شود.

وی خاطرنشان کرد: شناخت اثرات تالابها برزندگی و در نهایت مدیریت و برنامه ریزی صحیح و اصولی می تواند منجر به نجات تالاب ها شود.



رئیس دومین همایش ملی تالاب های ایران و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در آغاز این مراسم با اشاره به اهمیت تالاب ها و اکوسیستم های آبی کشور افزود: ایفای نقش با ارزش اکوسیستمهای طبیعی همچون تالابها درگرو حفاظت منطقی از آنهاست که تنها با مطالعه و شناخت علمی محقق می شود.



علیرضا شکوه فر افزود: همایش ملی تالاب های ایران با تعیین چشم انداز و البته با حضور و همکاری موثر مسئولان دستگاه های مرتبط می تواند در مدیریت بهینه منابع طبیعی موثر واقع شود.



دبیر کمیته علمی دومین همایش ملی تالاب های ایران نیز در این همایش با اشاره به برگزاری اولین همایش تالاب های ایران در اسفندماه سال 87 گفت: در نخستین همایش ملی تالاب های ایران که دو سال پیش برگزارشد 30 مقاله به صورت سخنرانی و 65 مقاله به صورت پوستر پذیرفته و ارائه شده بودند.



مژگان خدادادی افزود: پیگیری انجمن علمی تالاب در سطح وزارتخانه و همچنین ارائه و تدوین مجله تالاب ها با رتبه علمی پژوهشی از مهمترین نتایج برگزاری نخستین همایش بوده است که امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد.



دبیر کمیته علمی این همایش تصریح کرد: 20 مقاله به صورت سخنرانی و 50 مقاله به صورت مکتوب در دومین همایش ملی تالاب های ایران طی دو روز ارائه می شود.



خدادادی برگزاری نمایشگاه با همکاری سازمان های دولتی و غیر دولتی را از جمله بخش های جنبی این همایش اعلام کرد.