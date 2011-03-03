قهرمان آملی کشتی فرنگی جهان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی پور فرنگی کار آملی وزن 55 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان ماه گذشته در مسابقات جام جهانی کشتی با کسب نشان طلای این مسابقات به همراه تیم ملی قهرمان جهان شد.

از این کشتی گیرآملی شامگاه چهارشنبه در حاشیه دیدار دو تیم کاله مازندران و ابومسلم مشهد در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشوردر حضورحدود سه هزارتماشاچی آملی سالن ورزشی پیامبر اعظم این شهر با حضور مدیرکل تربیت بدنی و رئیس هیئت کشتی مازندران و فرماندار آمل تجلیل شد.

تماشاچیان آملی در حین حرکت حرکت حاجی پور به سمت آنان در حالی که به شدت وی را تشویق می کردند، شعار " سوریان یادت باشه، حاجی پور سرورته " هم سر دادند.

این فرنگی کارآملی و قهرمان سال 2011 کشتی جهان، کسب نشان طلای کشتی فرنگی وزن 55 کیلوگرم بازیهای المپیک 2012 لندن را هدف اصلی خود عنوان کرد.

محسن حاجی پور گفت: برای کسب سهمیه المپیک تمرینات منظمی را در آمل برنامه ریزی کرده و همه تلاش خود را برای کسب سهمیه در بازیهای المپیک به کار خواهد گرفت.

وی افزود: امیدوارم سرمربی تیم ملی در بازیها و تورنمنت های پیش رو که جنبه انتخابی بازیهای المپیک لندن را دارد، نظر مثبتی نسبت به عملکرد چند مدت اخیر بنده داشته باشد تا بتوانم در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنم.

وی اضافه کرد: از اینکه بار دیگر توانستم با دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی پرچم پر افتخار ایران اسلامی را بالای سرببریم خوشحالم و طلای خودم را به همه مردم تقدیم می کنم.

حاجی پور حدود پنج ماه قبل در مسابقات دانشجویان جهان در کشور ایتالیا، نشان طلا را کسب کرده بود.

این کشتی گیر با اخلاق 22 سال سن دارد و اهل روستای وسطی کلا از توابع بخش دابودشت شهرستان آمل و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهراست.