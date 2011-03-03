به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمدیوسف سپهریراد صبح پنج شنبه در مراسم تجلیل از 313 دانش آموز برتر مرحله اول آزمون علمی این شهرستان در فرهنگسرای سیمرغ گفت: بسیاری از دانش آموزان حاشیه شهرها و روستاهای دوردست بدلیل ضعف اقتصادی خانوادهها برای ادامه تحصیل دچار مشکلات فراوان بوده و بسیاری از آنان ناچار به ترک تحصیل شده اند.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور ادامه داد: امید داریم با اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها از سوی دولت و پرداخت یارانههای نقدی، دیگر شاهد چنین معضلاتی نباشیم.
وی تصریح کرد: ارتقای سطح معیشت مردم ناشی از دریافت نقدی یارانهها باعث از بین رفتن فاصلههای آموزشی برای همه دانش آموزان به ویژه در این شهرستان خواهد شد.
گفتنی است شهرستان نیشابور، به دلیل پتانسیل های جمعیتی و زیرساخت های کشاورزی و صنعتی جزو سه شهرستانی است که در خراسان رضوی به صورت معاونت استانداری اداره می شود.
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