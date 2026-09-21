سجاد مقدمی رئیس اتاق اصناف زنجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان برگزار شد و اعضای جدید هیئت رئیسه این اتاق با رأی اعضای حاضر، مسئولیتهای خود را برای دوره جدید مشخص کردند.
بر اساس نتایج آرای اخذشده، سجاد مقدمی با کسب ۲۴ رأی به عنوان رئیس اتاق اصناف زنجان انتخاب شد.
همچنین محمد بازرگان با ۱۷ رأی به عنوان نایبرئیس اول، محسن سلیمی با ۱۶ رأی به عنوان نایبرئیس دوم، مجید تقیلو با ۱۵ رأی به عنوان دبیر و جلال افشار با ۱۴ رأی به عنوان خزانهدار اتاق اصناف زنجان انتخاب شدند.
با برگزاری این انتخابات، ترکیب جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان برای دوره پیشرو مشخص و اعضای منتخب فعالیت خود را در مسئولیتهای تعیینشده آغاز کردند.
های تعیینشده آغاز کردند.
زنجان- انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان برگزار شد و سجاد مقدمی به عنوان رئیس این مجموعه انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان برگزار شد و اعضای جدید هیئت رئیسه این اتاق با رأی اعضای حاضر، مسئولیتهای خود را برای دوره جدید مشخص کردند.
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