به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری عصر دوشنبه در نشست بسیج اساتید دانشگاه خلیج فارس با تأکید بر اینکه مقاومت جوهره اصلی بقا، بالندگی و تمدنآفرینی ملتهاست، گفت: هر جامعه و پدیدهای در مسیر حیات خود با چالشها و بحرانهای گوناگون مواجه میشود و تنها راه عبور از این بحرانها، ایستادگی و مقاومت هوشمندانه است.
وی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امام خمینی(ره) شخصیتی بود که اندیشه و افکار او سالها از زمان خود جلوتر بود و برای شناخت ابعاد شخصیت ایشان، سالها مطالعه، گفتوگو و تحلیل نیاز است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش دانشجویان در تحولات اجتماعی و سیاسی، افزود: دانشجویان در تاریخ حیات دانشجویی جهان همواره در بسیاری از حرکتهای عدالتخواهانه، استقلالطلبانه و تمدنساز نقشآفرین بودهاند و دانشجویان ایران نیز از پیشگامان حرکت انقلاب اسلامی و تحقق عدالت و تمدن هستند.
بحران و چالش، بخش جداییناپذیر حیات انسان و جوامع
وی با بیان اینکه هر پدیدهای در جهان همچون یک بنا یا درخت، در مسیر حیات خود با چالشها و بحرانهای مختلف مواجه میشود، عنوان کرد: تصور اینکه انسان، جامعه یا یک کشور در مسیر زندگی خود هیچگاه با بحران مواجه نخواهد شد، یک اشتباه راهبردی است؛ چراکه حیات انسانی و اجتماعی از ابتدا با چالشها و مشکلات مختلف همراه بوده است.
آیتالله صفاییبوشهری ادامه داد: همانگونه که یک درخت در برابر طوفان، یک ساختمان در برابر زلزله و یک کشتی در برابر امواج و گردابها به مقاومت نیاز دارد، انسان نیز برای عبور از بحرانهای مادی و معنوی زندگی باید از قدرت مقاومت برخوردار باشد.
وی مقاومت را «جوهره اصلی بقا» دانست و تصریح کرد: اگر انسان در برابر مشکلات و حوادث زندگی قدرت مقاومت نداشته باشد، بهتدریج فرو میریزد؛ بنابراین مقاومت هم برای بقای شخص و هم برای حفظ شخصیت، ارزشها و هویت انسان ضروری است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه در برابر چالشها سه مسیر وجود دارد، گفت: انسان در برابر یک بحران یا مقاومت میکند، یا آن را رها میکند و یا تسلیم میشود؛ اما نتیجه رها کردن و تسلیم شدن، سلطه عامل مهاجم است و تنها مقاومت است که میتواند زمینه بقا را فراهم کند.
تاریخ نشان داده است ملتهای مقاوم ماندگارترند
وی با اشاره به تجربه تاریخی ملتها افزود: اگر تاریخ سیاسی جهان را بررسی کنیم، مشاهده میکنیم هرجا مقاومت در برابر تهاجم و بحران وجود داشته، زمینه پیروزی و حفظ هویت و استقلال فراهم شده و هرجا مقاومت کنار گذاشته شده، نتیجه آن شکست و سلطه بیگانگان بوده است.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به تاریخ استان بوشهر اظهار داشت: در سال ۹۲۰ هجری قمری، منطقه بوشهر با حمله پرتغالیها مواجه شد و بهدلیل عدم شکلگیری مقاومت مؤثر، پرتغالیها توانستند برای سالها بر این منطقه مسلط شوند.
وی ادامه داد: در تاریخ استان بوشهر نمونههای متعددی از مقاومت مردم در برابر استعمارگران وجود دارد و یکی از روشنترین نمونهها، مقاومت رئیسعلی دلواری و مردم جنوب در برابر انگلیسیهاست.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه مقاومت زمینه حیات و بالندگی یک جامعه را فراهم میکند، گفت: همانطور که یک درخت با مقاومت در برابر طوفان میتواند به حیات خود ادامه دهد و به بار بنشیند، یک کشور نیز با مقاومت در برابر فشارها میتواند زمینه پیشرفت، رشد و تمدنآفرینی را فراهم کند.
تهاجم دشمن علیه ایران، محدود به جنگ نظامی نیست
وی با اشاره به شرایط امروز جهان بیان کرد: هر جریان، شخصیت، حزب یا گروهی که در برابر بحرانها و تهاجمها نگاه مقاومتی نداشته باشد، از منظر تجربه تاریخی و واقعیتهای موجود، دچار ضعف در تحلیل است؛ زیرا مقاومت عاملی است که به انسان و جامعه حیات بالنده و تمدنآفرین میدهد.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به تلاش قدرتهای بزرگ برای شکلدهی به نظم آینده جهان گفت: امروز مسئله فقط جنگ نظامی نیست؛ بلکه جنگ ادراکی، نفوذ، ایجاد خطاهای محاسباتی، تهاجم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز در جریان است.
وی افزود: ایران بهدلیل برخورداری از ظرفیتهای مهم سیاسی، جغرافیایی، علمی، فرهنگی و تمدنی، یکی از موانع مهم در برابر الگوهای سلطهگرانه در جهان به شمار میرود و به همین دلیل فشارها و تهاجمها علیه کشور در اشکال مختلف دنبال میشود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در برابر تهاجم ترکیبی، مقاومت نیز باید ترکیبی باشد؛ یعنی همانگونه که دشمن در عرصههای مختلف وارد میشود، ما نیز باید در عرصههای نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آمادگی و مقاومت داشته باشیم.
دانشگاه و دانشجویان باید در خط مقدم پیشرفت و مقاومت علمی باشند
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه در تحولات کشور گفت: دانشگاه فقط یک محیط آموزشی نیست، بلکه یک فرصت راهبردی برای هر کشور است و دانشجویان و اساتید میتوانند نقش مهمی در آینده علمی، فرهنگی و تمدنی کشور داشته باشند.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به نقش دانشجویان در تحولات تاریخی افزود: دانشجویان در بسیاری از حرکتهای استقلالطلبانه و ضدسلطه در جهان نقشآفرین بودهاند و دانشگاه زمانی میتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که در مسیر علم، پیشرفت، عدالت و تعالی جامعه حرکت کند.
وی با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز باید به جایگاه علم و فناوری ایران در جهان و تولیدات دانشبنیان توجه کرد؛ چراکه کشور در حوزههای مختلف علمی و فناوری مسیر قابلتوجهی را طی کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای دانشجویی تأکید کرد و گفت: ما وارث مشکلاتی در حوزه امکانات دانشجویی هستیم که بخشی از آن به شرایط پیش از انقلاب و بخشی نیز به مسائل و مشکلات سالهای پس از انقلاب، از جمله دوران جنگ تحمیلی، بازمیگردد.
ضرورت توجه جدی به وضعیت خوابگاهها و معیشت دانشجویان
وی با اشاره به مطالبه دانشجویان درباره وضعیت خوابگاهها و امکانات دانشگاهی اظهار داشت: باید نسبت به وضعیت خوابگاههای دانشجویی، چه برای دانشجویان مجرد و چه متأهل، و همچنین شرایط معیشتی و زندگی دانشجویان توجه ویژهای صورت گیرد.
آیتالله صفاییبوشهری افزود: شخصاً در مسائل مربوط به حمایت از دانشجویان در سطح کشور تأکید داشتهام و اخیراً نیز موضوع راهاندازی یک صندوق حمایت دانشجویی را مطرح کردهام تا بتوان از طریق آن بخشی از مشکلات اولیه دانشجویان را برطرف کرد.
وی ادامه داد: اگر به بسیاری از دانشجویان کشور توجه و فرصت داده شود، میتوانند به شخصیتهای ممتاز علمی در سطح جهان تبدیل شوند و مسئولان دانشگاهی و آموزش عالی باید به این ظرفیت ایمان داشته باشند و برای شکوفایی آن تلاش کنند.
تشکیل کرسیهای آزاداندیشی درباره هزینه مقاومت و پیامدهای تسلیم
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با پیشنهاد تشکیل کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها گفت: دانشجویان و اساتید میتوانند درباره این موضوع بحث کنند که اگر جامعه در برابر بحرانها مقاومت نکند، چه هزینههایی متحمل خواهد شد و اگر یک جریان اجتماعی یا سیاسی مسئلهای را رها کند، چه پیامدهایی برای آن به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: این موضوع باید از منظر علمی، تاریخی و تجربی مورد بررسی قرار گیرد تا نسل جوان بتواند با شناخت دقیقتر از تجربه ملتها، درباره مسائل مهم جامعه تحلیل داشته باشد.
آیتالله صفاییبوشهری همچنین با اشاره به شرایط منطقه و جهان اظهار داشت: امروز کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دفاع از منافع ملی، در برابر جریانهایی که بهدنبال تحمیل سلطه و تغییر معادلات منطقهای هستند، ایستادگی میکند.
وی با تأکید بر نقش مردم در عبور از بحرانها گفت: حضور مردم در صحنه و حفظ روحیه ایستادگی، یکی از عوامل مهم عبور کشور از فشارها و تهدیدهاست و مردم ایران در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در برابر فشار و تهدید عقبنشینی نمیکنند.
حمایت از دانشجویان باید به یک مسئله جدی تبدیل شود
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات دانشجویان گفت: مسئله خوابگاه، حمایتهای معیشتی و امکانات مورد نیاز دانشجویان باید با جدیت دنبال شود و مسئولان مربوطه در این زمینه وظیفه دارند اقدامات لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در توان بنده باشد، چه از طریق پیگیری مستقیم و چه از طریق مطالبه از مسئولان، برای حمایت از دانشجویان انجام خواهم داد و تلاش میکنیم مشکلات دانشجویان در ابعاد مختلف پیگیری و برطرف شود.
نظر شما