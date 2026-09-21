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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

ایران در نقطه‌ای ایستاده که دشمن توان عبور از آن را ندارد

ایران در نقطه‌ای ایستاده که دشمن توان عبور از آن را ندارد

بوشهر- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: ایران به‌دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مهم سیاسی، جغرافیایی، علمی، فرهنگی و تمدنی، یکی از موانع مهم در برابر الگوهای سلطه‌گرانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری عصر دوشنبه در نشست بسیج اساتید دانشگاه خلیج فارس با تأکید بر اینکه مقاومت جوهره اصلی بقا، بالندگی و تمدن‌آفرینی ملت‌هاست، گفت: هر جامعه و پدیده‌ای در مسیر حیات خود با چالش‌ها و بحران‌های گوناگون مواجه می‌شود و تنها راه عبور از این بحران‌ها، ایستادگی و مقاومت هوشمندانه است.

وی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امام خمینی(ره) شخصیتی بود که اندیشه و افکار او سال‌ها از زمان خود جلوتر بود و برای شناخت ابعاد شخصیت ایشان، سال‌ها مطالعه، گفت‌وگو و تحلیل نیاز است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش دانشجویان در تحولات اجتماعی و سیاسی، افزود: دانشجویان در تاریخ حیات دانشجویی جهان همواره در بسیاری از حرکت‌های عدالت‌خواهانه، استقلال‌طلبانه و تمدن‌ساز نقش‌آفرین بوده‌اند و دانشجویان ایران نیز از پیشگامان حرکت انقلاب اسلامی و تحقق عدالت و تمدن هستند.

بحران و چالش، بخش جدایی‌ناپذیر حیات انسان و جوامع

وی با بیان اینکه هر پدیده‌ای در جهان همچون یک بنا یا درخت، در مسیر حیات خود با چالش‌ها و بحران‌های مختلف مواجه می‌شود، عنوان کرد: تصور اینکه انسان، جامعه یا یک کشور در مسیر زندگی خود هیچ‌گاه با بحران مواجه نخواهد شد، یک اشتباه راهبردی است؛ چراکه حیات انسانی و اجتماعی از ابتدا با چالش‌ها و مشکلات مختلف همراه بوده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری ادامه داد: همان‌گونه که یک درخت در برابر طوفان، یک ساختمان در برابر زلزله و یک کشتی در برابر امواج و گرداب‌ها به مقاومت نیاز دارد، انسان نیز برای عبور از بحران‌های مادی و معنوی زندگی باید از قدرت مقاومت برخوردار باشد.

وی مقاومت را «جوهره اصلی بقا» دانست و تصریح کرد: اگر انسان در برابر مشکلات و حوادث زندگی قدرت مقاومت نداشته باشد، به‌تدریج فرو می‌ریزد؛ بنابراین مقاومت هم برای بقای شخص و هم برای حفظ شخصیت، ارزش‌ها و هویت انسان ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه در برابر چالش‌ها سه مسیر وجود دارد، گفت: انسان در برابر یک بحران یا مقاومت می‌کند، یا آن را رها می‌کند و یا تسلیم می‌شود؛ اما نتیجه رها کردن و تسلیم شدن، سلطه عامل مهاجم است و تنها مقاومت است که می‌تواند زمینه بقا را فراهم کند.

تاریخ نشان داده است ملت‌های مقاوم ماندگارترند

وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌ها افزود: اگر تاریخ سیاسی جهان را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم هرجا مقاومت در برابر تهاجم و بحران وجود داشته، زمینه پیروزی و حفظ هویت و استقلال فراهم شده و هرجا مقاومت کنار گذاشته شده، نتیجه آن شکست و سلطه بیگانگان بوده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به تاریخ استان بوشهر اظهار داشت: در سال ۹۲۰ هجری قمری، منطقه بوشهر با حمله پرتغالی‌ها مواجه شد و به‌دلیل عدم شکل‌گیری مقاومت مؤثر، پرتغالی‌ها توانستند برای سال‌ها بر این منطقه مسلط شوند.

وی ادامه داد: در تاریخ استان بوشهر نمونه‌های متعددی از مقاومت مردم در برابر استعمارگران وجود دارد و یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، مقاومت رئیسعلی دلواری و مردم جنوب در برابر انگلیسی‌هاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه مقاومت زمینه حیات و بالندگی یک جامعه را فراهم می‌کند، گفت: همان‌طور که یک درخت با مقاومت در برابر طوفان می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و به بار بنشیند، یک کشور نیز با مقاومت در برابر فشارها می‌تواند زمینه پیشرفت، رشد و تمدن‌آفرینی را فراهم کند.

تهاجم دشمن علیه ایران، محدود به جنگ نظامی نیست

وی با اشاره به شرایط امروز جهان بیان کرد: هر جریان، شخصیت، حزب یا گروهی که در برابر بحران‌ها و تهاجم‌ها نگاه مقاومتی نداشته باشد، از منظر تجربه تاریخی و واقعیت‌های موجود، دچار ضعف در تحلیل است؛ زیرا مقاومت عاملی است که به انسان و جامعه حیات بالنده و تمدن‌آفرین می‌دهد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به تلاش قدرت‌های بزرگ برای شکل‌دهی به نظم آینده جهان گفت: امروز مسئله فقط جنگ نظامی نیست؛ بلکه جنگ ادراکی، نفوذ، ایجاد خطاهای محاسباتی، تهاجم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز در جریان است.

وی افزود: ایران به‌دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مهم سیاسی، جغرافیایی، علمی، فرهنگی و تمدنی، یکی از موانع مهم در برابر الگوهای سلطه‌گرانه در جهان به شمار می‌رود و به همین دلیل فشارها و تهاجم‌ها علیه کشور در اشکال مختلف دنبال می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در برابر تهاجم ترکیبی، مقاومت نیز باید ترکیبی باشد؛ یعنی همان‌گونه که دشمن در عرصه‌های مختلف وارد می‌شود، ما نیز باید در عرصه‌های نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آمادگی و مقاومت داشته باشیم.

دانشگاه و دانشجویان باید در خط مقدم پیشرفت و مقاومت علمی باشند

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه در تحولات کشور گفت: دانشگاه فقط یک محیط آموزشی نیست، بلکه یک فرصت راهبردی برای هر کشور است و دانشجویان و اساتید می‌توانند نقش مهمی در آینده علمی، فرهنگی و تمدنی کشور داشته باشند.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به نقش دانشجویان در تحولات تاریخی افزود: دانشجویان در بسیاری از حرکت‌های استقلال‌طلبانه و ضدسلطه در جهان نقش‌آفرین بوده‌اند و دانشگاه زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که در مسیر علم، پیشرفت، عدالت و تعالی جامعه حرکت کند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز باید به جایگاه علم و فناوری ایران در جهان و تولیدات دانش‌بنیان توجه کرد؛ چراکه کشور در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری مسیر قابل‌توجهی را طی کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های دانشجویی تأکید کرد و گفت: ما وارث مشکلاتی در حوزه امکانات دانشجویی هستیم که بخشی از آن به شرایط پیش از انقلاب و بخشی نیز به مسائل و مشکلات سال‌های پس از انقلاب، از جمله دوران جنگ تحمیلی، بازمی‌گردد.

ضرورت توجه جدی به وضعیت خوابگاه‌ها و معیشت دانشجویان

وی با اشاره به مطالبه دانشجویان درباره وضعیت خوابگاه‌ها و امکانات دانشگاهی اظهار داشت: باید نسبت به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی، چه برای دانشجویان مجرد و چه متأهل، و همچنین شرایط معیشتی و زندگی دانشجویان توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری افزود: شخصاً در مسائل مربوط به حمایت از دانشجویان در سطح کشور تأکید داشته‌ام و اخیراً نیز موضوع راه‌اندازی یک صندوق حمایت دانشجویی را مطرح کرده‌ام تا بتوان از طریق آن بخشی از مشکلات اولیه دانشجویان را برطرف کرد.

وی ادامه داد: اگر به بسیاری از دانشجویان کشور توجه و فرصت داده شود، می‌توانند به شخصیت‌های ممتاز علمی در سطح جهان تبدیل شوند و مسئولان دانشگاهی و آموزش عالی باید به این ظرفیت ایمان داشته باشند و برای شکوفایی آن تلاش کنند.

تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی درباره هزینه مقاومت و پیامدهای تسلیم

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با پیشنهاد تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها گفت: دانشجویان و اساتید می‌توانند درباره این موضوع بحث کنند که اگر جامعه در برابر بحران‌ها مقاومت نکند، چه هزینه‌هایی متحمل خواهد شد و اگر یک جریان اجتماعی یا سیاسی مسئله‌ای را رها کند، چه پیامدهایی برای آن به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: این موضوع باید از منظر علمی، تاریخی و تجربی مورد بررسی قرار گیرد تا نسل جوان بتواند با شناخت دقیق‌تر از تجربه ملت‌ها، درباره مسائل مهم جامعه تحلیل داشته باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری همچنین با اشاره به شرایط منطقه و جهان اظهار داشت: امروز کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دفاع از منافع ملی، در برابر جریان‌هایی که به‌دنبال تحمیل سلطه و تغییر معادلات منطقه‌ای هستند، ایستادگی می‌کند.

وی با تأکید بر نقش مردم در عبور از بحران‌ها گفت: حضور مردم در صحنه و حفظ روحیه ایستادگی، یکی از عوامل مهم عبور کشور از فشارها و تهدیدهاست و مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر فشار و تهدید عقب‌نشینی نمی‌کنند.

حمایت از دانشجویان باید به یک مسئله جدی تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات دانشجویان گفت: مسئله خوابگاه، حمایت‌های معیشتی و امکانات مورد نیاز دانشجویان باید با جدیت دنبال شود و مسئولان مربوطه در این زمینه وظیفه دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در توان بنده باشد، چه از طریق پیگیری مستقیم و چه از طریق مطالبه از مسئولان، برای حمایت از دانشجویان انجام خواهم داد و تلاش می‌کنیم مشکلات دانشجویان در ابعاد مختلف پیگیری و برطرف شود.

کد مطلب 6954279

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